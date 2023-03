Gabi Novak otkrila tajnu dugog braka s Arsenom Dedićem: ''Samo nemoj visjeti na čovjeku, daj mu malo slobode''

Kakav je Arsen Dedić bio privatno i brojne anegdote s njim, mnoga su poznata imena otkrila u najnovijoj knjizi posvećenoj upravo njemu. Gabi Novak nam je na predstavljanju ove knjige u Zagrebu rekla kako on nikad nije zaboravljao važne datume, a jedno drugom davali su mnogo slobode. Svoje priče o Arsenu s Julijom Bačić Barać za In magazin su podijelili njegov sin Matija, Danijela Martinović, Biserka Petrović i drugi.

Na predstavljanju knjige "Arsen-sjećanja" okupila su se brojna poznata imena koja su u ovoj knjizi ispričala svoje uspomene s Arsenom, a dio tih priča nije znala čak ni Gabi.

Pogledaj i ovo trebao joj je takav čovjek Gabi Novak proslavila 85. rođendan pa odala tajnu svoje beauty rutine i osvrnula se na brak s pokojnim Arsenom Dedićem

''Otkriješ neke stvari, ali nije bilo tajni između nas dvoje'', priča Gabi.

Bez tajni i mnogo slobode - to je tajna uspješnosti braka Gabi i Arsena.

''Samo nemoj visiti na čovjeku, svom odabraniku ili odabranici, čak i prijateljima svojim najbližim, daj im malo slobode nemoj ih svaki dan zvati, komentirati i tako dalje, sloboda je moje načelo. To je nešto najljepše što smo nas dvoje imali i zato smo bili vrlo sretni, pomagali se, podržavali u životu'', govori Gabi,

Pažljiv je Arsen bio od prvog dana.



''Nikada nije zaboravljao rođendane i dane koje se odnose na žene. Tu je bio vrlo oprezan, obazriv, vrlo nježan'', prisjetila se Gabi.

Autorici Dijani Šetki svoje je anegdote s Arsenom u ovoj knjizi ispričalo čak 46 sugovornika, među njima i Danijela Martinović, Dragan Despot, Biserka Petrović, Zoran Predin njegov sin Matija i drugi.

''Neke sam znala o Arsenu, neke nisam znala, ali zahvalna sam svim tim ljudima koji su podijelili svoja sjećanja'', govori Diana Šetka, autorica knjige.

''On je čovjek koji me u situacijama nekog mog zdravstvenog nemira vodio svojim doktorima, preporučivao svojim doktorima uzveši me za ruku i odvodeći k njima da ne govorim na koliko predstava smo surađivali'', priča Dragan Despot.



''Ja mislim da je svatko tko je imao čast i priliku s njim provestipar sati za nekim šankom ili večeri, taj je mogao shvatiti da su ga ta dva sata, recimo, obogatila zauvijek'', govori Petra Galijašević.

''Uz dužno poštovanje svim velikanima koji su nas napustili, ovakav hype koji traje već, prošlo je osam godina od toga da nas Arsen nije napustio, ne jenjava'', govori Arsen.

Svi oni koji su s njim prijateljevali, nikad neće zaboraviti kako su izgledali susreti s Arsenom.

''Bili su uvijek malo komični, on nikad nije dao da ja upadnem u neku tugu, uvijek je govorio zapisuj za generacije koje dolaze'', prisjetila se Biserka Petrović.

''U jednom periodu me zvao tako svaki dan, pa smo tako pričali o svemu, pa smo se malo i poslovno povezali, tu je bilo toliko anegdota. Recimo ja putujem na koncert novogodišnji i on me zove di si, ja kažem idem na koncert, a je li zašto mene nisi zvala, ja bi ti bio predgrupa'', ispričala je Danijela.

Uvijek spreman za šalu, kad su u pitanju ozbiljne stvari poput braka, tu je pazio da između Gabi i njega sve uvijek bude u redu, a u tome bi njih dvoje mogli biti uzor mlađim naraštajima.

''Možeš se posvađati i neslagati, ali danas mladi ljudi zajedno su, dođe dijete i eto razvode se svatko svojim putem prvo moraš upoznati osobu, proći život, a ne zaletjeti se u prvu ljubav. Ljudi moraju dulje biti zajedno da se upoznaju pa donesu neku odluku. Ostaneš u takvoj praznini života kad izgubiš muža ili muž ženu pa djeca lunjaju, danas sam tu, sutra sam tamo, to je strašno ali to se sve više dešava'', govori Gabi.

Ona i Arsen svoju su ljubav zaista živjeli, a živi i Arsen u pjesmama i uspomenama i dalje, gotovo osam godina nakon što nas je napustio.

