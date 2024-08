Unuka Arsena Dedića ponosno ističe detalj na ruci bez kojeg ne smije nigdje, nedavno je o borbi s bolesti sama progovorila

Lu i Matija Dedić održali su koncert na 9. godišnjicu smrti oca i djeda Arsena Dedića, a svu pozornost opet je privukla lijepa unuka.

Prije devet godina napustio nas je pjevač Arsen Dedić, a u njegovu čast svake godine koncert održi njegov sin Matja Dedić.

Ove godine pridružila mu se i lijepa kći Lu Dedić, a dok su zajedno pjevali na pozornici, svi su gledali u ovu mladu damu koja očarava glasom i izgledom.

No mnogi su primijetili i još jedan detalj. Lu na ruci nosi senzor za mjerenje razine šećera u krvi jer boluje od dijabetesa, ali ova mlada djevojka to se ne srami pokazatii.

''Općenito je taj neki sterotip u vezi dijabetesa da se on dobija jer se jede previše slatko. To nije tako, pogotovo u tipu dijabetesa koji ja imam. Dobila sam ga genetski, tako da nisam nikako pridonijela tome da ga dobijem. U svojoj torbi uvijek imam inzulin i preko mobitela preko aplikacije mjerim šećer. Nemam neki problem živjeti s time i htjela bih kao javna osoba olakšati nekome možda i pokazati da se sve može bez obzira na samu dijagnozu. ", rekla je Lu prije nekoliko mjeseci za IN Magazin.

Do sada je već objavila nekoliko singlova, a predstavila se i na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Plavi leptir".

