Unuka naše glazbene legende dokaz je da jabuka ne pada daleko od stabla, djed bi danas bio jako ponosan na nju!

Lu Dedić pjevala je na Jazz festivalu Music Breeze u Visu, a na klaviru ju je pratio otac Matija Dedić.

Lu Dedić, kći našeg pijanista svjetskog glasa Matije Dedića i njegove supruge Marine Scotti, ali i unuka Gabi Novak i velikog Arsena Dedića, nastavila je obiteljsku glazbenu tradiciju.

Do sada je već objavila nekoliko singlova, a predstavila se i na ovogodišnjoj Dori s pjesmom "Plavi leptir".

Ovih dana nastupila je i na Jazz festivalu Music Breeze u gradu Visu, a na pozornici joj se pridružio i otac Matija, koji ju je pratio na klaviru dok je pjevala i pritom je gledao s ponosom.

Ponosan bi zasigurno bio i njezin pokojni djed Arsen, za kojeg je bila posebno vezana.

''Uvijek mi je urezana ta ljubav koju je imao prema meni. Nikad nije dopuštao da ja nisam u pravu. Čak kad sam bila i totalno ne u pravu, uvijek me branio i kad bi roditelji bili nešto uzrujani sa mnom, on bi uvijek rekao: uopće nije tko, pustite vi nju..." prisjetila se jednom prilikom u IN magazinu, a tada je podijelila i vrijedan savjet koji je dobila od bake Gabi.

''Da moram biti svoja, da ću jedno tako biti sretna tj. zadovoljna s onim što radim. To je nekako savjet koji sam jedino usvojila, zato što sam jako tvrdoglava i savjete saslušam, ali ne poslušam..." ispričala je Lu.

Fotografije s njezina nastupa u Visu, ali i neke iz djetinjstva na kojima pozira s djedom i bakom, pogledajte u našoj galeriji.

