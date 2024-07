Nikome nije jasno što si je ovaj glumac napravio od lica, plastičnim operacijama potpuno se izobličio

Novi film sa Zacom Efronom šokirao je javnost, ali ne zbog radnje već zbog izgleda glumca koji već neko vrijeme zbunjuje svojim transformacijama.

Američki glumac Zac Efron oduvijek je slovio kao miljenik žena, no u posljednje vrijeme svojim pojavama to baš i ne opravdava.

Njegovi obožavatelji ostali su u šoku nakon što su pogledali njegov novi film ''A Family Affair''. U romantičnoj komediji, u kojoj glume Nicole Kidman i Joey King, 36-godišnji glumac ima s znatno širu čeljust i široke crte lica, a gledatelji su brzo počeli komentirati koliko drugačije sada izgleda.

''Pokušavam gledati #AFamilyAffair sa #ZacEfronom, ali sam previše ometen onim što je učinio svom lijepom licu, zašto bi to netko učinio sebi?'' napisao je jedan korisnik X-a.

''WTF, što si je napravio s licem'', ''Pa ovo više nije on'', pisali su drugi.

Njegov izgled već je neko vrijeme tema medija.

Zac se prošle godine pojavio na naslovnici časopisa Men's Health i tada prvi put pokušao objasniti što se dogodilo s njegovim licem, nakon što su glasine o plastičnim operacijama kružile već godinu dana. U svom intervjuu otkrio je da je imao gadnu nesreću kod kuće koja je uzrokovala veliku transformaciju njegovog lica.

Navodno se poskliznuo u čarapama dok je trčao kod kuće, zbog čega je bradom udario u granitnu fontanu.

Uz to je tvrdio da ne zna da je bio tema rasprava na društvenim mrežama i da je zapravo postao viralan zbog svoje čeljusti koja izgleda drugačije, sve dok ga majka nije nazvala da ga pita je li išao pod nož.

"Kad bih se obazirao na ono što drugi ljudi misle o meni do te mjere da oni misle da ja cijenim njihova mišljenja, definitivno ne bih mogao raditi ovaj posao", izjavio je tada.

Njegov prijatelj Kyle Sandilands također je progovorio u njegovo ime i stao u njegovu obranu, rekavši da on nikada ne bi učinio tako nešto. On Zaca poznaje godinama, a nagađanja je odbacio u The Kyle and Jackie O Showu.

"Znao bih da je imao bilo kakvu plastičnu operaciju, naravno dato nije učinio", izjavio je i dodao kako odlazak na plastičnu operaciju ne bi imao smisla jer Zac predobro izgleda i bez toga.

