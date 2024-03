Unuka Arsena Dedića hrabro je progovorila o životnim izazovima: ''U svojoj torbi uvijek imam inzulin"

Dinastija Dedić ide dalje. Kći našeg pijanista svjetskog glasa Matije Dedića, ali i unuka Gabi Novak i velikog Arsena zaplivala je glazbenim vodama. Lu Dedić šira javnost upoznala je na ovogodišnjoj Dori. U razgovoru s našom Anjom Benetom za In magazin, talentirana 21- godišnjakinja otvoreno je progovorila o zdravstvenom stanju svoje bake, ali i životu s dijabetesom.

Čarobno, bajkovito i drugačije - epiteti su kojima su mnogi opisali nastup na Dori najmlađe nasljednice naše poznate glazbene dinastije.

''U početku sam osjećala nekakav teret zato što su velika očekivanja, uvijek će biti uspoređivanja, ali sam se na kraju pomirila s time tako da me ne opterećuje to više. Jednostavno nosim taj ponos svog prezimena zbog obitelji i to je jedino što želim osjećati, taj ponos...'', govori Lu.

Dašak magije u njezin nastup donijela je i mama Marina koja je zaslužna za njezinu odjevnu kombinaciju.

"Ona je baš veliki ljubitel i znalac u modi i stilizirala me za samu Doru, tako da možete vidjeti koliko ima i ukusa i stila jer sam ja baš jako, jako zadovoljna s tim...", kaže Lu.

Iako je uz glazbu odrastala, odluku da zakorači u čarobni svijet nota, Lu je donijela prošle godine. I to na koncertu svojeg oca Matije, kojim je obilježio četvrt stoljeća iznimno uspješne karijere.

"Tamo sam bila gost izenađenja, jedino su tonski majstori i moj tata znali da ću nastupati. Na kraju je to prošlo baš jako lijepo, jako sam zadovoljna kako je prošlo i jako sam zadoviljna s feedbackom od ljudi i tu sam osjetila neku toplinu u tom trenutku i nekakvo oslobođenje i nekakvu motivaciju da krenem s tim što bih htjela raditi, odnosno pjevati. ", priča Lu.

Ponosan na njezinu odluku sigurno bi bio i djed Arsen.

''Uvijek mi je urezana ta ljubav koju je imao prema meni. Nikad nije dopuštao da ja nisam u pravu. Čak kad sam bila i totalno ne u pravu, uvijek me branio i kad bi roditelji bili nešto uzrujani sa mnom, on bi uvijek rekao: uopće nije tko, pustite vi nju...", priča Lu.

Nakon već četiri objavljena singla, Lu suvereno korača prema albumu prvijencu. Nit vodilja joj je zlata vrijedan savjet bake Gabi.

''Da moram biti svoja, da ću jedno tako biti sretna tj. zadovoljna s onim što radim. To je nekako savjet koji sam jedino usvojila, zato što sam jako tvrdoglava i savjete saslušam, ali ne poslušam...", iskrena je Lu.

Glazbena diva trenutačno se oporavlja od ozljede kralježnice u jednom zagrebačkom domu za rehabilitaciju.

"Čim dobijem priliku, uvijek idem, pa joj donesem nešto to me baš veseli. Uvijek je tamo zateknem među našim bližnjim ljudima i to mi je baš drago da ljudi izdvajaju vrijeme da budu s njom, i tu se baš vidi to kakva je ona osoba jer toliko ljudi dođe, vidi se taj odraz njezine dobrote. Baka je dobro. Da, naravno. Hvala Bogu. ", govori Lu.

Dobrota se vidi i u očima ove hrabre djevojke koja je, za kraj, javno odlučila progovoriti o životu s dijabetesom 1.

''Općenito je taj neki sterotip u vezi dijabetesa da se on dobija jer se jede previše slatko. To nije tako, pogotovo u tipu dijabetesa koji ja imam. Dobila sam ga genetski, tako da nisam nikako pridonijela tome da ga dobijem. U svojoj torbi uvijek imam inzulin i preko mobitela preko aplikacije mjerim šećer. /Nemam neki problem živjeti s time i htjela bih kao javna osoba olakšati nekome možda i pokazati da se sve može bez obzira na samu dijagnozu. ", govori Lu.

Lu Dedić ponosno brani boje glazbene dinastije koja će iza sebe ostaviti neizbrisiv trag.

