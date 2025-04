Nevjerojatna, bajkovita priča o Dubrovačkim trubadurima oživljena je na filmskom platnu!

Dijelili su pozornicu s Rayom Charlesom, Rolling Stonesima i Arethom Franklin, a svoju bajkovitu priču započeli su u školskim klupama. Dubrovački trubaduri bili su prvi kostimirani bend na Eurosongu, moralni pobjednici davne ’68. i miljenici svjetske publike. Danas je njihova nevjerojatna priča oživljena na velikom platnu, u dokumentarnom filmu koji je mnogo više od biografije. Detalje možete saznati u priči Anje Benete za In magazin.

Dubrovački Trubaduri svoj su Grad proslavili po cijelom svijetu, a neizbrisiv trag ostavili su u srcima mnogih. "Ulicama moga grada", "La musica di notte" , "Jedan dan", "Dok palme njišu grane" - samo je dio zlatnog opusa koje su u nasljeđe ostavili generacijama.

Dubrovačka djeca izrasla su u mladiće koji su pjesmom pokorili svijet. Za to im je bio potreban samo "Jedan dan".

Iako su na kraju završili na sedmom mjestu, Dubrovački turbaduri bili su i ostali moralni pobjednici Eurosonga davne 1968.

Pozornicu su dijelili s najvećim svjetskim facama.

"Nastupali su po cijelom svijetu i interesantno je da su nastupali na jednom tada najvećem svjetskom festivalu u Palermu na Siciliji, gdje je 7 dana trajao festival na nogometnom stadionu na kojem su dijelili pozornicu s Rolling Stonesima, Duke Ellington, Arethom Franklin, Ray Charlesom, Richi e Poveri. Stotinjak izvođača, svjetska krema. "

Mnogi ne znaju da su članovi Dubrovačkih trubadura nekoć bile i dvije legnde hrvatske zabavne glazbe.

"1972. dolazi do razlaza. Dolazi mladi glazbenik iz Splita, Oliver Dragojević. To je bio njegov početak. Oliver je došao na mjesto gitariste, upotpunio je to mjesto. Zadržao se u bendu nešto malo manje od dvije godine. Jednu kratku epizodu u Dubrovačkim trubadurima imao je kao solist i Milo Hrnić koji je nastupio, ne znam koju točno godinu, na Opatijskom festivalu, pjesma Znam da ima jedna staza."

Dubrovački trubaduri ispisali su povijest. Da se nikad ne zaborave, probrinuli su se sin legendarnog Đele Jusića i njegova supruga Paula. Dugometražni dokumentarni film "Jedan dan" od čak 99 minuta oduševio je na dubrovačkoj premijeri, a uskoro slijedi i zagrebačka.

"Bili su miljenici cijelog svijeta, publika ih je obožavala, dan danas ih pamte i smatramo da su oni zaista jedan dio kulturne baštine koji treba njegovat, koji se ne smije zaboraviti. "

