Naša influencerica stala u obranu oca koji se nedavno našao usred medijskog skandala

Kći našeg poznatog novinara i putopisca Roberta Pauletića dokaz je da jabuka ne pada daleko od stabla. Riva je jedna od sedmero djece, a od oca nije naslijedila samo karakter, već i strast prema putovanjima. Po pitanju nedavnog incidenta koji je punio medijske stupce, stala je u očevu obranu, jer je vršnjačko nasilje osjetila i na vlastitoj koži. Sve detalje saznajte u priči Sanje Jurković.

''Ja sam Riva Pauletić, imam 24 godine i dolazim iz Splita. Bavim se društvenim mrežama, volim make up transformacije, ali najviše od svega volim putovati. Ljubav prema putovanjima naslijedila sam od oca, ali najviše volim putovati sama'', ovako se predstavila Riva Pauletić, kći Roberta Pauletić, poznatog novinara i putopisca.

Rivi su putovanja prirodna kao i odlazak u trgovinu, a najčešće putuje sama.

''Putujem sama jer sam si zadala jedan challenge prije par godina da želim malo poraditi na svom odnosu s ljudima i također malo se baciti u neke nepoznate situacije i odlučila sam da će to biti one time prilika, međutim, to se pretvorilo u ljubav i nikad nisam stala'', priča Riva.

Budući da je žena, je li opasno ipak na neka mjesta odlaziti sama?

''Ja uvijek pazim da su neke sigurnosne mjere uključene i biram mjesta koja su generalno malo više sigurna za solo putovanja''.

Ima li neko mjesto na kojem se osjećala posebno nesigurno?

''Nesigurno? Pa zapravo, sad kad razmislim, sve lokacije za koje su mi rekli da ću se osjećati nesigurno, tipa Napulj, gdje su mi rekli da se moram paziti, meni apsolutno nije bilo nesigurno, tako da ne!'', govori Riva.

A šta njezin kažu na tvoja putovanja?

''Pa oni su navikli, jednostavno od mene se može sve očekivati, tako i poziv, kad me zovu, kao di si, - evo me u Rimu, evo me u Norveškoj, kao došli popiti kavu, tako da su oni apsolutno navikli na sve. Moja mama je rekla, ima već par godina, Riva čuvali te anđeli, ne mogu ja ovo trpiti, hahaha… Ne mogu ja popratiti tebe i tvoj ritam, jednostavno, čuvali te anđeli i to je to'', priča Riva.

A kako se tata nosi s njezinim putovanjima, brine li on puno? Zapravo je on taj koji ju je zarazio ljubavlju prema putovanjima.

''Apsolutno, mislim da on shvaća da je to ista priča i isti avanturistički duh, navikao je i kuži mene i moj đir''.

Koji je najbolji savjet koji joj je tata dao? I po pitanju putovanja, a i životni, općenito?

''Po pitanju putovanja, apsolutno mi je drago što me od malih nogu naučio kako se snalaziti na aerodromu, to mu je bilo strašno bitno, čak i kad sam učila kineski jezik, šest godina, učila sam i na kineskom, rekao je mojoj profesorici obavezno da je naučite kako se snalaziti po aerodromu. A životno, mislim da se generalno ne bojim, da je nekad pametno i da nekad moraš napraviti rizik i da tako gazim kroz život, eto''.

Nedavno joj se tata našao usred medijskog skandala, kako ga ona komentira?

''Pa, što se tiče toga, ja sam apsolutno na njegovoj strani i smatram što je i on sam rekao, da bi za svoju djecu i više napravio, kao i svaki normalni roditelj, tako da tu apsolutno podržavam i vjerujem da imam svoju djecu da bi isto napravila''.

OVDJE pročitajte o kakvom skandalu je riječ.

Zapravo, u zadnje vrijeme se dosta priča o vršnjačkom nasilju kao takvom, što ona kaže na to?

''Hvala Bogu, bilo je i vrijeme! Sve je to bilo gurano pod tepih dugo godina i napokon se priča i nadam se da će se napraviti promjena jer to što djeca prolaze u osnovnim i srednjim školama je grozno, Grozno. Ja se sjećam da sam ja, pošto sam curica bila, sama sam odlučila u jednoj situaciji reći okej, sad ovaj dečko koji me maltretira i ja idemo skupa kod psihologa, dok on ne skuži zapravo šta mi radi i da prestane s time'', prisjetila se.

''Osjetila sam na svojoj koži, i u srednjoj i u osnovnoj školi, da. Puno ljudi, puno predivne, inteligentne, a osjetljive djece je prošlo kroz golgotu'', dodala je.

Štiti li se obitelj Pauletić međusobno? Jesu li si podrška?

''Mi smo sve samo ne jedna tipična familija. I evo, nisam mogla poželjeti bolju braću, a to da nas ima puno, ima nas krcato, hahaha, ali bar nemamo puno rođaka, kužiš, kad nas je već sedam'', priča Riva i otkriva da nisu neka tradicionalna obitelj, što to zapravo znači?

''To da smo svi odlučili cvjetati u različitim smjerovima. Kao javimo se u grupu ili ovako na mobitel, kao di si ti, evo me na Kreti, moj brat, di si ti, evo me u Rimu, kad se vraćaš, za tri dana, di onda ideš, ne znam, Ameriku.. Tako ti to funkcionira, mi smo po svim stranama. Pauletića ima svugdje!'', priča Riva.

Cijeli razgovor pogledajte u prilogu In magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.



1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Nekad i sad Sjećate se kako je Marko iz Survivora izgledao kad je glumio u ''Na granici''? Bio je tad pravi zavodnik

1/36 >> Pogledaji ovu galeriju +31 Celebrity Pogledajte emotivni trenutak kada je Jeff Bezos dočekao zaručnicu nakon slijetanja na Zemlju!