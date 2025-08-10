Dolazak Martina Sinkovića na Sinjsku alku izazvao isto pitanje svih prisutnih

Martin Sinković uživao je u atmosferi 310. Sinjske alke, ležerno odjeven i nasmijan pozdravljajući okupljene s tribina.

Na 310. Sinjskoj alci, među pojedinim poznatim licima iz javnog života, u publici se našao i naš proslavljeni veslač Martin Sinković.

Odjeven ležerno, u plavu sportsku majicu i šiltericu, Martin je iz publike pozdravljao okupljene, a njegov osmijeh i vedar duh privukli su pažnju fotografa.

Martin Sinković - 3 Foto: Nikola Vilic/Cropix

Dok su alkari odmjeravali snage na stazi, Sinković je uživao u atmosferi i druženju s ostalim posjetiteljima, ne skrivajući koliko ga veseli biti dio ovog stoljetnog događaja.

Martin Sinković - 2 Foto: Nikola Vilic/Cropix

Njegov brat Valent, također proslavljeni veslač, nije prisustvovao događaju, a pošto je javnost navikla na njih dvojicu u duetu, svi su imali isto pitanje - gdje je Valent?

In Magazin: Valent i Martin Sinković - 2 Foto: In Magazin

In Magazin: Valent i Martin Sinković - 7 Foto: In Magazin

