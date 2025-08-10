Dolazak Martina Sinkovića na Sinjsku alku izazvao isto pitanje svih prisutnih

Martin Sinković uživao je u atmosferi 310. Sinjske alke, ležerno odjeven i nasmijan pozdravljajući okupljene s tribina.
Na 310. Sinjskoj alci, među pojedinim poznatim licima iz javnog života, u publici se našao i naš proslavljeni veslač Martin Sinković.3 vijesti o kojima se priča tužna sudbina ikone Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava u 70. godini Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi legendarne babe Zorke nakon prometne Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci
Odjeven ležerno, u plavu sportsku majicu i šiltericu, Martin je iz publike pozdravljao okupljene, a njegov osmijeh i vedar duh privukli su pažnju fotografa.
Martin Sinković - 3 Foto: Nikola Vilic/Cropix
Dok su alkari odmjeravali snage na stazi, Sinković je uživao u atmosferi i druženju s ostalim posjetiteljima, ne skrivajući koliko ga veseli biti dio ovog stoljetnog događaja.
Martin Sinković - 2 Foto: Nikola Vilic/Cropix
Pogledaji ovo Celebrity Preminula je glumica koju pamtimo po ulozi legendarne babe Zorke
Njegov brat Valent, također proslavljeni veslač, nije prisustvovao događaju, a pošto je javnost navikla na njih dvojicu u duetu, svi su imali isto pitanje - gdje je Valent?
In Magazin: Valent i Martin Sinković - 2 Foto: In Magazin
In Magazin: Valent i Martin Sinković - 7 Foto: In Magazin
Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je balerina koja je osvojila srce Davora Gobca? Zajedno su 30 godina!
OVDJE pogledajte koji je to natpis na majici na Miri Bulju privukao pozornost na Sinjskoj alci.
Galerija 17 17 17 17 17
OVDJE pogledajte fotografiju plavokose dame koja je privukla poglede prolaznika uoči Sinjske alke.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Riječi su suvišne za ovu fotografiju zvijezde Kumova u mini ružičastom bikiniju!
1/20 >> Pogledaji ovu galeriju +15 Celebrity Glasate li za ovaj outfit Sonje Jandroković ili onaj mokri look s odgođene Alke?
Pogledaji ovo Zanimljivosti Plavokosa dama u crvenoj mini haljini ukrala baš svaki pogled prolaznika uoči Sinjske alke!