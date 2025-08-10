Plavokosa dama u crvenoj mini haljini ukrala baš svaki pogled prolaznika uoči Sinjske alke!

Uoči odgođene Sinjske alke, dama u crvenoj haljini i prozirnim štiklama privukla je poglede prolaznika.

Sinjska alka koja je odgođena zbog jakog pljuska i to tek četvrti put u povijesti dugoj 310. godina, održana je tjedan dana kasnije.

Uoči svečanog događaja, ulice grada bile su prepune posjetitelja, no jedna je dama posebno privukla poglede. U crvenoj mini haljini s volanima i dubokim dekolteom, kombiniranoj s prozirnim štiklama i elegantnim sunčanim naočalama, zračila je samopouzdanjem dok je koračala kaldrmom.

Sinjska alka Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Duga, ravna plava kosa i besprijekoran make-up upotpunili su glamurozan dojam, a mnogi su se prolaznici okretali za njom.

Sinjska alka Foto: Zvonimir Barisin/Pixsell

Inače, Sinjska alka je hrvatska viteška igra. Održava se svake godine u nedjelju u prvoj trećini mjeseca kolovoza u Sinju, na godišnjicu pobjede nad turskim osvajačima 14. kolovoza 1715. Na taj dan je 700 hrvatskih vojnika iz Sinja uspjelo odbiti navalu vojske turskog seraskera Mehmed-paše Ćelića koja je brojala 60.000 vojnika.

