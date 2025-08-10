Pretraži
loše vijesti

Još jedan udarac za Meghan Markle o kojemu trenutačno bruji cijeli svijet!

Piše I.G., Danas @ 14:30 Celebrity komentari
Meghan Markle Meghan Markle Foto: Profimedia

Meghan Markle pala je na rekordno nisku popularnost od samo 20 posto, dok je princ William i dalje najomiljeniji član britanske kraljevske obitelji.

SVI ČITAJU OVO

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Tko je supruga Deana Gopca?
"Očarala me..."
Tko je balerina koja je osvojila srce Davora Gobca? Zajedno su 30 godina!
Meghan Markle pala na rekordno nisku popularnost od samo 20 posto
loše vijesti
Još jedan udarac za Meghan Markle o kojemu trenutačno bruji cijeli svijet!
Petra Kraljev oduševila pratitelje linijom u bikiniju
zgodna petra
Riječi su suvišne za ovu fotografiju zvijezde Kumova u mini ružičastom bikiniju!
Ela Jerković u emotivnom videu otkrila je detalje prekida s Adrianom Petričevićem
"najveći gubitak vremena"
Splitska influencerica bez dlake na jeziku o burnom prekidu s youtuberom: "Neću više šutjeti..."
Ljetni odmor Kate Moss prekinula scena koju nitko nije očekivao
je li moguće?
Bio je potpuno gol! Ljetni odmor Kate Moss prekinula scena koju nitko nije očekivao
Maja Šuput u Dubrovniku napravila pravi raspašoj
odali su se
Jedan detalj otkrio je li fatalni Splićanin Maju Šuput dopratio na posljednji koncert
Sofia Vergara podijelila fotku iz djetinjstva
''Diva bila i ostala''
Znate li tko je ova djevojčica? Slavna dama ni danas ne odustaje od detalja kojeg je voljela i u djetinjstvu
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Netko je na Facebooku otvorio event ''Thompson u Vukovaru''
tisuće zainteresiranih
Thompsonov koncert u Vukovaru? Na Facebooku osvanula zanimljiva objava
Životna priča Titove miljenice Olivere Katarine
tužna sudbina ikone
Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
VREMENSKA PROGNOZA - pogledajte kakvo će vrijeme biti za vikend
Vremenska prognoza
Stiže li predah od toplinskog vala? Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme očekuje u novom tjednu
Jedna osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći
PREKINUT PROMET
Teška prometna nesreća: Jedna osoba poginula
Nakon napada u Igranama načelnik poručio: "Apelirao bih da prodaju kuće"
Mjesto od 400 ljudi
Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
show
Životna priča Titove miljenice Olivere Katarine
tužna sudbina ikone
Njenoj ljepoti klanjao se svijet, a zavidjela Titova supruga: Danas jedva preživljava
Sofia Vergara podijelila fotku iz djetinjstva
''Diva bila i ostala''
Znate li tko je ova djevojčica? Slavna dama ni danas ne odustaje od detalja kojeg je voljela i u djetinjstvu
Ante Gelo i Jelena Perčin krenuli na novo putovanje
nakon prometne
Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
zabava
U Sarajevu uhvatili neobičnog lopova na djelu, pogledajte kako je opljačkao kiosk
Kakva snalažljivost!
U Sarajevu uhvatili neobičnog lopova na djelu, pogledajte kako je opljačkao kiosk
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
LOL
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
tech
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Već se trebao dogoditi, ali...
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Objasnili su i zašto
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
sport
Dinamo i Hajduk ovaj put zajedno: Sprema se promjena u hrvatskom nogometu
POZADINA IZJAVA IZ SPLITA
Dinamo i Hajduk ovaj put zajedno: Sprema se promjena u hrvatskom nogometu
Mohamed Salah javno prozvao UEFA-u: "Recite nam kako je umro"
Ovo je odjeknulo
Mohamed Salah javno prozvao UEFA-u: "Recite nam kako je umro"
Rijeka dogovorila ogroman transfer: Insajder javlja kako na Rujevicu stižu milijuni!
SJAJAN POSAO
Rijeka dogovorila ogroman transfer: Insajder javlja kako na Rujevicu stižu milijuni!
tv
Daleki grad: Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
DALEKI GRAD
Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
Hoće li pravda napokon biti zadovoljena doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
LEYLA
Hoće li pravda napokon biti zadovoljena doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
Koga će sve potraga za krivcima dovesti u opasnost doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koga će sve potraga za krivcima dovesti u opasnost doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Vrboska
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Recept za knedle sa šljivama koje smo rado provjerili hrpu puta
Hit ljetna slastica
Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put
Pogledajte kako izgleda Šibenik iz zraka: Kadrovi koji oduzimaju dah iz objektiva Borisa Trogrančića
Biser Jadrana
Pogledajte kako izgleda Šibenik iz zraka: Kadrovi koji oduzimaju dah iz objektiva Borisa Trogrančića
novac
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
lifestyle
Datum na koji najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
možete li pogoditi?
Na ovaj datum najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
BAŠ SU ZGODNI
Par iz centra Zagreba tako se lijepo modno uskladio, svaka čast na takvom stilu
sve
Datum na koji najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
možete li pogoditi?
Na ovaj datum najviše ljudi u Hrvatskoj slavi rođendan
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
BAŠ SU ZGODNI
Par iz centra Zagreba tako se lijepo modno uskladio, svaka čast na takvom stilu
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene