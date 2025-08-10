Još jedan udarac za Meghan Markle o kojemu trenutačno bruji cijeli svijet!

Meghan Markle pala je na rekordno nisku popularnost od samo 20 posto, dok je princ William i dalje najomiljeniji član britanske kraljevske obitelji.

Meghan Markle, nekada jedna od najutjecajnijih žena svijeta, trenutačno se suočava s najlošijim rejtingom otkad je postala dio britanske kraljevske obitelji.

Najnovije istraživanje YouGov Royal Family Favorability Tracker za kolovoz 2025. otkriva velike razlike u popularnosti članova kraljevske obitelji – na vrhu je princ William s 74 posto pozitivnih ocjena, slijedi ga Kate Middleton sa 71 posto, a odmah iza je princeza Anne sa 70 posto.

Nasuprot njima, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa prošli su loše – princ Harry ima podršku tek 28 posto ispitanika, dok je Meghan na samo 20 posto, ispred samo princa Andrewa koji ima pet posto.

Unatoč poraznim rezultatima, Meghan je 44. rođendan provela nasmijana i opuštena, slaveći u Kaliforniji u društvu princa Harryja, njihove djece Archieja i Lilibet, majke Dorije Ragland te najbližih prijatelja.

