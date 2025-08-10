Riječi su suvišne za ovu fotografiju zvijezde Kumova u mini ružičastom bikiniju!

Petra Kraljev oduševila je pratitelje fotografijom u ružičastom bikiniju s ljetnog odmora na moru.

Petra Kraljev, glumica koju gledatelji obožavaju u seriji "Kumovi", ponovno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama.

Na najnovijoj fotografiji, pozirala je na brodu u upečatljivom ružičastom bikiniju, pokazavši besprijekornu figuru i preplanuli ten.

S osmijehom na licu, sunčanim naočalama i čašom pića u ruci, Petra je zračila opuštenošću i uživanjem u ljetnim danima na moru. U pozadini se vidi prekrasan obalni pejzaž, a njezina pojava izazvala je niz komplimenata i oduševljenih komentara.

Pogledaji ovo Celebrity Splitska influencerica bez dlake na jeziku o burnom prekidu s youtuberom: "Neću više šutjeti..."

"Neka smo i to dočekali... Djevojački dan i san. Bilo je nezaboravna", napisala je u opisu objave.

Galerija 25 25 25 25 25

Pogledaji ovo Celebrity Severinin dekoltirani teksas kostim naglasio je svaku oblinu na njezinu tijelu!

Inače, Petra već neko vrijeme ljubi ngoometaša Sandra Gotala, a OVDJE pročitajte više detalja o njihovoj vezi koju ne eksponiraju često javnosti.

Petra Kraljev i Sandro Gotal Foto: Petra Kraljev/Instagram

Petra Kraljev i Sandro Gotal - 3 Foto: Instagram

Petra Kraljev Foto: John Pavlish

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Bio je potpuno gol! Ljetni odmor Kate Moss prekinula scena koju nitko nije očekivao

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Lana Radeljak ovih dana uživa na našoj obali, otkrila je i s kim!

Pogledaji ovo Celebrity Nova avantura Jelene Perčin i Ante Gela započela u zagrebačkoj zračnoj luci