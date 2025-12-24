Uznemirujući prizori nekad velike dječje zvijezde, danas je beskućnik i živi na ulici

Daniel Curtis Lee iz serije "Ned's Declassified School Survival Guide" uspio je pronaći bivšeg kolegu Tylora Chasea i smjestiti ga privremeno u hotel, nakon što su javnost šokirali prizori nekadašnje dječje zvijezde koja živi kao beskućnik.

Ovih dana javnost su ponovno šokirali prizori bivše Nickelodeonove dječje zvijezde Tylora Chasea, koji posljednjih godina živi na ulicama Los Angelesa kao beskućnik.

Zbog tih snimaka povećao se interes da se pomogne glumcu kojeg su mnogi upoznali kao Martina Qwerlyja u seriji "Ned's Declassified School Survival Guide", kojeg su fotografi snimili kako kopa po smeću, spava na ulici i puši nalik jointu.

Snimljeni prizori rastužili su fanove Nickeodeonovih serija, ali i njegove bivše kolege iz serije Devona Werkheisera, Daniela Curtisa Leeja i Lindsey Shaw, koji su u podcastu istaknuli kako im je bilo teško gledati prijatelja u tako ranjivom stanju, ali i da se nadaju njegovu oporavku.

Upravo je Lee, koji je u seriji glumio Cookieja, odlučio pružiti pomoć nekadašnjem kolegi, tako što ga je smjestio u hotelsku sobu tijekom božićnog tjedna. Njihov emotivni susret zabilježen je u videu, gdje su se nekadašnje dječje zvijezde zagrlile nakon ponovnog susreta.

Lee je na Instagramu podijelio kako je uložio velik trud kako bi ponovno stupio u kontakt s Chaseom, osigurao mu sigurno i toplo mjesto za boravak te ga povezao s obitelji. Tijekom susreta Chase je razgovarao s ocem, što mu je, prema Leejevim riječima, znatno podiglo raspoloženje.

Glumac je istaknuo kako je Chase bio otvoren za razgovor o budućnosti i mogućnosti liječenja, ali i da je, na savjet njegove majke, odlučio ne davati mu gotovinu kako se situacija ne bi dodatno zakomplicirala. Umjesto toga, razmatraju se dugoročnija rješenja, poput organizirane pomoći i rehabilitacije.

Policija u Riversideu potvrdila je da je Chase već dulje vrijeme u kontaktu s njihovim službama, koje mu redovito nude pomoć, privremeni smještaj i zdravstvene usluge, no zasad nije poznato koliko dugo živi na ulici.

U pomoć su se uključile i druge bivše dječje zvijezde, među njima i Shaun Weiss iz filmova "The Mighty Ducks". Weiss i njegov prijatelj Jake Harris aktivno su sudjelovali u pronalasku Chasea te ga povezali s kolegama i ljudima koji mu mogu pomoći.

Prema Harrisu, Chase je sada u kontaktu s "pravim ljudima" i ima vremena donijeti odluku o sljedećim koracima, uključujući mogućnost detoksikacije i liječenja. Njegovi bivši kolege nadaju se da je ovo prvi korak prema stabilnijem i sigurnijem životu.

