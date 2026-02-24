Naš komičar nakon najave Arene Zagreb objavio još jednu lijepu privatnu vijest!

Jedan od omiljenih domaćih komičara, Goran Vinčić Vinča, ovih je dana imao poseban razlog za slavlje, a obilježio ga je emotivnom objavom na društvenim mrežama.

Hrvatski komičar Goran Vinčić Vinča raznježio je pratitelje na društvenim mrežama emotivnom objavom povodom sedme godišnjice braka sa suprugom Miroslavom Vinčić.

Uz fotografiju s njihova vjenčanja, na kojoj zajedno režu tortu i ne skidaju osmijeh s lica, Vinča je kratko i jasno poručio: ''7 godina braka'' te dodao crveno srce i označio svoju suprugu.

Goran Vinčić Vinča na Instagramu Foto: Instagram

Romantičnu atmosferu dodatno su upotpunili stihovi koje je podijelio u objavi:

''Tko sam? Što sam?

Ja sam samo sanjar

čiji pogled gasne u

magli i memli.

I volim te usput,

ko da sanjam

kao mnogi drugi ljudi

na toj zemlji.''

Goran Vinčić - 18 Foto: Instagram

Goran i Miroslava upoznali su se preko njegova brata Nebojše, s kojim je ona išla u razred. Jednog dana sreli su se na ulici dok je ona bila odjevena kao Baltazar, a on kao Superman. Tada se dogodila ljubav na prvi pogled, a vjenčali su se u veljači 2019. godine.

''Svaki slobodni trenutak provodim s familijom, a žena je nezamjenjiva, bez nje ne bi bilo ni mog uspjeha. Bez obzira na to koliko je zezam i spominjem na nastupima, nikada joj ne mogu dovoljno zahvaliti'', rekao nam je.

Goran Vinčić - 20 Foto: Instagram

Goran Vinčić - 21 Foto: Instagram

Goran Vinčić - 10 Foto: Instagram

Zajedno imaju sinove Zorana i Bogdana, a prošle godine rodila im se kći Sloboda.

''Trudim se da djecu odgojim da prije svega budu dobri ljudi, a svakako se nadam da će biti bolji od mene. Svijet je ponekad okrutno mjesto, ali vjerujem da će oni biti svjetlo u tom mraku.''

Goran Vinčić - 7 Foto: Instagram

Goran Vinčić - 19 Foto: Instagram

Podsjetimo, Vinču gledamo kao panelista u showu Nove TV ''Tko to tamo pjeva'', a uskoro na TV ekrane dolaze nove epizode.

U prosincu ove godine Vinča je najavio i svoj nastup u Areni Zagreb te je tako postao prvi komičar kojem je to pošlo za rukom. Više čitajte OVDJE.

Goran Vinčić u Hali sportova Beograd - 6 Foto: Dražen Žigić

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Srpska zvijezda prozirnim kombinezonom naglasila figuru bez mane: ''Top model!''

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Pariška bajka Maje i Šime: Pogledajte njihove romantične fotografije iz Versaillesa