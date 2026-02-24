Naš komičar nakon najave Arene Zagreb objavio još jednu lijepu privatnu vijest!

Jedan od omiljenih domaćih komičara, Goran Vinčić Vinča, ovih je dana imao poseban razlog za slavlje, a obilježio ga je emotivnom objavom na društvenim mrežama.
Uz fotografiju s njihova vjenčanja, na kojoj zajedno režu tortu i ne skidaju osmijeh s lica, Vinča je kratko i jasno poručio: ''7 godina braka'' te dodao crveno srce i označio svoju suprugu.
Romantičnu atmosferu dodatno su upotpunili stihovi koje je podijelio u objavi:
''Tko sam? Što sam?
Ja sam samo sanjar
čiji pogled gasne u
magli i memli.
I volim te usput,
ko da sanjam
kao mnogi drugi ljudi
na toj zemlji.''
Goran i Miroslava upoznali su se preko njegova brata Nebojše, s kojim je ona išla u razred. Jednog dana sreli su se na ulici dok je ona bila odjevena kao Baltazar, a on kao Superman. Tada se dogodila ljubav na prvi pogled, a vjenčali su se u veljači 2019. godine.
''Svaki slobodni trenutak provodim s familijom, a žena je nezamjenjiva, bez nje ne bi bilo ni mog uspjeha. Bez obzira na to koliko je zezam i spominjem na nastupima, nikada joj ne mogu dovoljno zahvaliti'', rekao nam je.
Zajedno imaju sinove Zorana i Bogdana, a prošle godine rodila im se kći Sloboda.
''Trudim se da djecu odgojim da prije svega budu dobri ljudi, a svakako se nadam da će biti bolji od mene. Svijet je ponekad okrutno mjesto, ali vjerujem da će oni biti svjetlo u tom mraku.''
Podsjetimo, Vinču gledamo kao panelista u showu Nove TV ''Tko to tamo pjeva'', a uskoro na TV ekrane dolaze nove epizode.
U prosincu ove godine Vinča je najavio i svoj nastup u Areni Zagreb te je tako postao prvi komičar kojem je to pošlo za rukom. Više čitajte OVDJE.
