Jedna osoba spasila je njihovu ljubav: Bez nje William i Kate danas ne bi bili zajedno

Iako se danas smatraju simbolom stabilnosti moderne monarhije, veza princa Williama i Kate Middleton 2007. bila je na rubu prekida zbog medijskog pritiska i nesigurnosti, no najveći utjecaj imala je kraljica Elizabeta.

Danas ih mnogi smatraju simbolom stabilnosti i moderne monarhije, no veza princa Williama i Kate Middleton bila je bliže raspadu nego što je javnost ikada znala.

Nova knjiga "William and Catherine: The Monarchy’s New Era – The Inside Story" autora Russella Myersa otkriva detalje o dramatičnom razdoblju 2007. godine, kada je njihova ljubav visjela o koncu.

Galerija 25 25 25 25 25

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 3 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Nakon nekoliko godina veze, Kate se sve teže nosila s pritiskom medija i očekivanjima javnosti. Na svoj 25. rođendan 2007. godine dočekale su je desetine fotografa ispred londonskog stana, a incident ju je duboko potresao. U suzama je nazvala Williama i priznala da više ne može podnositi takav život.

Ubrzo su uslijedile napetosti, a par se počeo udaljavati. U ožujku iste godine pojavili su se zajedno na utrkama u Cheltenhamu, no svjedoci su primijetili hladnoću među njima. Kate je tada postavila ultimatum – nije tražila zaruke, ali je željela jasno obećanje o budućnosti. Ako ga William ne može dati, spremna je otići.

Kate Middleton i princ William - 5 Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William - 4 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Nove TV čeka prvo dijete: ''Veselim se svemu što dolazi...''

Budući britanski kralj, suočen s vlastitim strahovima i nesigurnostima, priznao je da joj ne može jamčiti brak. Uslijedio je prekid, a oboje su se povukli. Prema navodima iz knjige, William je u tom razdoblju bio "potpuno slomljen", svjestan da bi mogao izgubiti najvažniju osobu u svom životu.

U ključnom trenutku intervenirala je kraljica Elizabeta, no ne kao monarh, već kao baka. Tijekom privatnog razgovora, vladarica koja je u tom trenutku bila šest desetljeća u braku s princom Williamom, potaknula je unuka da vjeruje u vlastite osjećaje i donese odluku vođen srcem.

Kate Middleton i princ William - 9 Foto: Profimedia

Kate Middleton, princ William Foto: Profimedia

Kate Middleton i princ William u domu za starije i nemoćne - 1 Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton Foto: Profimedia

Nekoliko mjeseci kasnije William je napravio prvi korak i ponovno kontaktirao Kate. Njihov susret na jednoj zabavi pokazao je da ljubav nije nestala. Satima su razgovarali o strahovima, pritiscima i budućnosti, shvativši da su spremni boriti se za vezu.

Pomirenje je otvorilo put prema zarukama 2010., a godinu dana kasnije uslijedilo je spektakularno kraljevsko vjenčanje. Danas su roditelji troje djece – princa Georgea, princeze Charlotte i princa Louisa – te nose titule princa i princeze od Walesa.

Kate Middleton i princ William Foto: Profimedia

Princ William i Kate Middleton - 3 Foto: Profimedia

Od preuzimanja većih kraljevskih dužnosti nakon smrti kraljice Elizabete, preko obiteljskih napetosti s princem Harryjem, pa sve do Kateine dijagnoze raka 2024. godine, William i Kate pokazali su snažno partnerstvo.

Prema autoru knjige, njihova najveća snaga je komunikacija i međusobna podrška. Ljubavna priča koja je gotovo završila prije gotovo dva desetljeća danas se smatra jednim od najčvršćih temelja moderne britanske monarhije.

Kako su si čestitali Valentinovo, pročitajte OVDJE.

Williamov stric Andrew uhićen je zbog odavanja državnih tajni osuđenom pedofilu Jeffreyju Epsteinu. Još ranije William i Kate su stali na stranu Epsteinovih žrtava, o čemu više čitajte OVDJE.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Franka Batelić podijelila obiteljsku idilu u kojoj uživa daleko od Hrvatske

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Romantični bijeg Bebekovih za Valentinovo, posebni detalji otkrili koliko su zaljubljeni!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Teška životna priča nove Survivor kandidatkinje: ''S 11 godina život mi se promijenio''

Pogledaji ovo Celebrity Kolinda na Olimpijskim igrama srela princa, zajedno su pozirali: ''S kolegom na slalomu!''