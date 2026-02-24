Tina Kresnik donosi pjesmu koja slavi male stvari koje nas čine sretnima

Tina Kresnik objavila je novu pjesmu "Cvijeće sreće", koju autorski potpisuje Husein Hasanefendić Hus. Pjesma slavi male stvari koje nas čine sretnima i podsjeća da svaki dan može biti dobar dan ako mu pristupimo s malo više strpljenja, ljubavi i zahvalnosti.

"Cvijeće sreće" nova je pjesma Tine Kresnik, jedne od najprepoznatljivijih vokalistica na glazbenoj sceni i članice Parnog Valjka.



"Pjesma je zamolba životu za malo ljubavi, strpljenja i vremena, i podsjetnik da svaki dan može biti dobar dan ako se čovjek potrudi. Pjesma slavi male stvari i sitnice u kojima se skriva prava sreća i to ne smijemo zaboraviti", rekla je Tina.



Autor glazbe je Husein Hasanefendić Hus, autor bezvremenskih hitova Parnog Valjka, što pjesmi daje prepoznatljivu toplinu. Iako će dio publike u njoj osjetiti duh Valjka, Tina je "Cvijeće sreće" upotpunila osobnim iskustvom i interpretacijom. Pjesmu je sa svojim bendom snimila u Penthouse studiju u Zagrebu.

Videospot, nastao u produkciji Damijana Vukašina, donosi toplu i autentičnu priču iz svakodnevnog života. Kroz jednostavne i životne kadrove dodatno se naglašava poruka pjesme da se sreća često skriva upravo u malim trenucima.



Tina iza sebe ima četiri zapažena samostalna singla - "Uspori dan", "Dvije zalutale duše", "Malo sunca" i "Jesi li za to" - a "Cvijeće sreće" nastavlja taj niz u pozitivnom tonu. Riječ je o pjesmi koja donosi dobru energiju, iskrenu emociju i užitak za sve željne kvalitetnog zvuka i toplih vibracija.