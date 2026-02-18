Gdje je danas ovaj slatkiš? Ljubi slavnu pjevačicu, a erotski triler lansirao ga je u središte pažnje

Avan Jogia napustio je školu sa 17 godina kako bi ostvario holivudski san, a iza sebe ima tinejdžersku slavu.

Svijet ovih dana sve češće spominje ime Avana Jogije, glumca koji je preuzeo glavnu ulogu u napetoj seriji ''56 Days''. Riječ je o erotskom trileru s elementima misterija i ubojstva, nastalom prema hvaljenom romanu Catherine Ryan Howard, koji je osvojio čitatelje diljem svijeta.

Jogia u seriji utjelovljuje Olivera Kennedyja, dok glavnu žensku ulogu Ciare Wyse tumači Dove Cameron. A tko je taj glumac?

Avan Jogia rođen je 9. veljače 1992. godine u Vancouveru u Kanadi, a već kao tinejdžer znao je da želi graditi karijeru u svijetu filma i televizije. Pohađao je srednju školu Killarney Secondary School, no sa 17 godina donio je hrabru odluku – napustio je školovanje kako bi se u potpunosti posvetio glumi, piše People.

Ubrzo nakon toga preselio se u Los Angeles, ali ne bez plana. Mladi glumac postavio si je strogi rok od šest mjeseci kako bi pokrenuo svoju karijeru. Kako je kasnije ispričao, pritisak mu je bio ključna motivacija.

''Volim rokove i zadane datume. Mislim da bez roka koji doista poštuješ ne možeš ništa napraviti. Da sam došao ovamo, a da nisam točno znao da imam šest mjeseci da to ostvarim, mislim da bih se možda godinama zadržao ovdje i tek usput pokušavao. Treba mi pritisak nečega što dolazi kako bih se doista pokrenuo'', rekao je za magazin FLAUNT.

Širu popularnost stekao je 2010. godine ulogom Becka Olivera u hit-seriji ''Victorious''. Uloga šarmantnog i talentiranog srednjoškolca pretvorila ga je u tinejdžerskog miljenika i idola mladih diljem svijeta. Serija se prikazivala od 2010. do 2013. godine, a uz njega su glumili Victoria Justice, Ariana Grande i Matt Bennett, dok mu je najčešća partnerica u scenama bila Elizabeth Gillies kao Jade West.

Nakon završetka ''Victoriousa'' Jogia je brzo napravio iskorak prema ozbiljnijim projektima. Dobio je glavnu ulogu u misterioznoj dramskoj seriji ''Twisted''. Iako je serija trajala samo jednu sezonu, uloga je pokazala Jogijinu želju da se udalji od imidža bezbrižnog tinejdžera i okuša u mračnijim, psihološki zahtjevnijim pričama, a sve je ostalo povijesti.

Ostvario je i redateljski debi trilerom ''Door Mouse'', mračnom pričom o mladoj autorici stripova koja radi kao plesačica u klubu. Osim filma, Jogia njeguje i glazbenu stranu svoje umjetnosti. Zajedno s bratom Ketanom djeluje pod imenom Saint Ivory, a 2019. objavili su zbirku ''Mixed Feelings: Poems and Stories'', čime je dodatno potvrdio da se ne želi ograničiti samo na glumu, već graditi karijeru kroz različite kreativne forme.

Jednako je zanimljiv i njegov prvatni život. Još 2023. godine počelo se šuškati o njegovoj vezi s pjevačicom Halsey, nakon što su snimljeni kako se ljube u Los Angelesu. Ubrzo su potvrdili da su zajedno, a njihova je veza postajala sve ozbiljnija.

U rujnu 2024. Halsey je na platformi X (bivšem Twitteru) Avana nazvala svojim ''zaručnikom'', čime je prvi put javno potvrdila njihove zaruke. Mjesec dana kasnije to je ponovno potvrdila gostujući u podcastu Call Her Daddy, gdje je otkrila i detalje prosidbe.

''Zaprosio me u Barceloni. To je mjesto gdje smo zapravo počeli provoditi vrijeme zajedno, pa nam je jako posebno. Nisam bila sigurna jesam li spremna, ali istodobno sam mislila: 'Ti si doslovno najnevjerojatnija, najpametnija, najzgodnija i najdraža osoba koju sam ikad upoznala u životu, zato nemoj nikamo otići''', ispričala je.

Od tinejdžerskog idola do svestranog umjetnika i zaručnika jedne od najpoznatijih glazbenih zvijezda današnjice, Avan Jogia izgradio je karijeru koja pokazuje da iza lijepog lica stoji ambiciozan i kreativan autor spreman na stalnu transformaciju.

