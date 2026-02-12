Sjećate se nje? S maramom na glavi postavila je svjetski trend, a evo gdje je danas

Nekad je bila jedna od najperspektivnijih mladih R&B zvijezda i miljenica holivudskog društva, a njezin hit ''Do It Again'' vrtio se na repeatu.

Ako ste sredinom 2010-ih redovito slušali glazbene top-liste, ime Pia Mia bilo vam je gotovo nemoguće izbjeći. Mlada pjevačica egzotičnog izgleda i zaraznog R&B zvuka osvojila je svijet hitom ''Do It Again'' s Chris Brownom i Tygom.

No, nakon velikog uzleta – kao da je nestala s radara. Gdje je danas i što radi?

Pia Mia - 2 Foto: Profimedia

Pia Mia - 3 Foto: Profimedia

Pia Mia Perez rođena je 1996. godine na otoku Guam, američkom teritoriju u Tihom oceanu. Već kao djevojčica pokazivala je glazbeni talent, a 2010. seli se u Los Angeles kako bi ostvarila san o karijeri.

Prve korake napravila je objavljujući obrade pjesama na YouTubeu. Jedan od ključnih trenutaka dogodio se kada je njezina izvedba na privatnoj zabavi obitelji Kardashian postala viralna. Upravo su joj ta poznanstva otvorila vrata glazbene industrije.

Pia Mia - 1 Foto: Profimedia

Pia Mia - 6 Foto: Profimedia

Godine 2015. Pia Mia izdaje singl ''Do It Again'', koji postaje međunarodni hit i osvaja radijske postaje diljem svijeta. Pjesma je dosegla visoke pozicije na europskim ljestvicama, a mlada pjevačica odjednom se našla u društvu velikih imena.

Uslijedili su singlovi poput ''Touch'' i suradnja s will.i.amom na pjesmi ''Boys & Girls'', no unatoč solidnom uspjehu, činilo se da joj nedostaje onaj veliki drugi hit koji bi učvrstio njezinu poziciju na sceni.

Iako je potpisala za veliku diskografsku kuću Interscope Records, Pia Mia kasnije je javno progovorila o kreativnim nesuglasicama i nedostatku kontrole nad vlastitim projektima. Suradnja je završila, a ona se odlučila na samostalni put.

Taj prijelaz nije bio jednostavan – nekoliko godina bila je manje prisutna u mainstream medijima, a publika se okrenula novim zvijezdama.

2016. godine postavila je i svjetski trend, maramu oko glave, koju su nosili brojni njeni fanovi, ali i ostali diljem svijeta.

Pia Mia - 3 Foto: Instagram

Pia Mia - 5 Foto: Screenshot

Jeste li i vi nosili maramu kao Pia? Da, kakav je to trend bio!

Nisam Da, kakav je to trend bio!

Nisam Ukupno glasova:

Posljednjih godina Pia Mia ponovno gradi karijeru kao nezavisna umjetnica. Izbacuje nove singlove, eksperimentira sa zvukom i sve više naglašava autorski pečat. Nedavno je objavila i svoj prvi studijski album kao samostalna izvođačica, pokazujući zreliji, osobniji pristup glazbi.

Pia Mia - 4 Foto: Instagram

Pia Mia - 1 Foto: Instagram

Osim glazbe, okušala se i u glumi te ostala aktivna u modnom svijetu i na društvenim mrežama, gdje i dalje ima milijune pratitelja.

Na Instagramu ju prati više od 9 milijuna ljudi, a na TikToku 1,8 milijuna gdje često objavljuje nove snimke.

1/9 >> Pogledaji ovu galeriju +4 Zanimljivosti Ljubavna priča završila je prerano, iza legendarnog glumca ostala je supruga sa šestero maloljetne djece

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Naša misica Laura o nesigurnosti koju je pretvorila u snagu: ''Dođeš doma plačući mami...''