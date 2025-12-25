Božić kod Marka Grubnića izgleda bajkovito, pogledajte njegov tradicionalni blagdanski stol!

Marko Grubnić na Instagramu je pokazao raskošno uređen blagdanski stol.

Poznati stilist i influencer Marko Grubnić poslao je svima srdačnu božićnu čestitku i otkrio kako izgleda njegova blagdanska atmosfera u domu.

Na fotografijama koje je podijelio vidi se raskošno uređen blagdanski stol okružen svijećama, elegantnim dekoracijama i tradicionalnim delicijama – istinski prizor koji dočarava duh božićne večeri.

Marko Grubnić - 5 Foto: Marko Grubnić/Instagram

"Vrijeme je da zapalimo svijeće. Obožavam božićno razdoblje i svoju tradicionalnu božićnu večeru kod kuće... Želim vam svima prekrasnu i mirnu Badnju večer ispunjenu srećom i radošću... Ne zaboravite biti ljubazni i dijeliti LJUBAV", napisao je u opisu.

Atmosfera koju je stvorio, uz bogato dekoriran stol, svijeće i pažljivo odabrane detalje, govori o pažnji i trudu koji ulaže u svaku božićnu tradiciju. Stol je ukrašen svijećama koje bacaju mekani sjaj, uz tanjure i slastice razmještene tako da prizivaju osjećaj topline, elegancije i blagdanskog ugođaja.

Marko Grubnić - 2 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Marko Grubnić - 1 Foto: Marko Grubnić/Instagram

Markova objava pokazuje da za njega Božić nije samo dan u kalendaru, već trenutak za slavljenje s najbližima, dijeljenje radosti i stvaranje uspomena koje će trajati.

