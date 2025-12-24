Božić ima svoj zvuk: Koje pjesme s mirisom blagdana vole naši poznati?

Neki će uskoro krenuti kititi bor, a to sigurno neće proći bez božićnih pjesama - onih koje čujemo jednom, a pamtimo zauvijek. A koje su božićne pjesme posebno drage poznatima, zna naš Dino Stošić, a sve možete saznati u prilogu IN magazina.

Božić je vrijeme kada se srca otvaraju, kuće pune smijehom i zajedništvom, a glazba zvuči baš posebno. Stihove koje mnogi znaju napamet posjeća nas na male radosti i trenutke koje čuvamo s posebnom toplinom.

Glazba s potpisom Božića povezuje sve generacije, za neke on ima poseban stari duh...

''Volim taj ono, taj stari vintage božićni duh i to je bila jedna od prvih pjesama da sam uopće pjevala i ono tu sam se zapravo i zaljubila u sve te harme i u jazz i u taj stari stil pjevanja i u cijelu tu atmosferu. To mi je uvijek i zauvijek najdraža božićna pjesma'', otkriva nam Ana Uršula Najev.

''Run Rudolph Run, a zašto? Zbog 'Sam u kući', ja mislim jer je tamo u onom jednom dijelu, prvom ili drugom, i onda mi je nekako ona ostala povezana za ono, ne znam, jako mi je lijepa'', priča nam Domagoj Nižić.



''Od djetinjstva mi je Last Christmas od Whama, predraga pisma, evo i dan danas je slušam'', otkriva nam Lorena Bućan.

Naši izvođači kroz note i stihove otkrivali su čaroliju Božića, bez obzira na to pjevaju li o ljubavi, prijateljstvu ili radosti blagdana.



''Sretan Božić svakome i to je to jer svatko zaslužuje imati sretan Božić'', izjavio je Tin Srbić.

''Pa evo Tiha Noć, da'', kaže Ecija Ojdanić.



''Probudi se, pada snijeg, evo i u Splitu Božić bijeli je. Ta mi je draga'', govori Antonija Tomić.

Za neke je teško odabrati samo jednu, i to je upravo ono što ove pjesme čini posebnima.



''Ima ih stvarno puno i volim ih sve. Stvarno volim božićno vrijeme, Advent i božićne pjesme'', priznaje Martin Sinković.

I dok se lampice pale, mirisi kolača šire kućom, a pjesme odzvanjaju, želimo vam da i ovaj Božić bude ispunjen toplinom, smijehom i zajedništvom. I zato, dragi gledatelji, sretan vam i blagoslovljen Božić.

