Iza kulisa velikog donatorskog koncerta Dinamove zaklade: ''Počašćena sam što sam dio ovoga''

Kada se glazba i humanost sretnu na istoj pozornici, nastaje večer koja ima smisao. Zavirili smo iza kulisa velikog donatorskog koncerta Dinamove zaklade, koji je okupio neka od najvećih domaćih glazbenih imena.

Kad glazba ima viši cilj, emocije postaju snažnije, a odgovornost veća, koncert više nije samo nastup. Pred publikom koja ne dolazi samo slušati, nego i pomoći - nastupa jedna od najvećih diva domaće scene.

''Ja jako često nastupam na humanitarnim koncertima i mogu reći da meni nije razlika nikakva, jer ja dajem ono što na sceni osjećam, komuniciram s publikom, dajem im svoju glazbu, publika reagira, jednako, ja bar mislim, ali moj osjećaj je, vjerojatno osjećaj svih je nekako ljepši ako se sve događa za nekog za kome je potrebno, što smo humanitarni'', govori Zdenka Kovačiček.

Na istoj pozornici susreću se različite generacije, glazbeni stilovi i emocije. A upravo takva publika čekala je Matiju Cveka, koji zna kako povezati staro i novo u jedinstvenom glazbenom trenutku.

''Super je što nas ima toliko i što smo se svi odazvali, i što je tako široka lepeza generacijska. Nadam se da će s vremenom biti sve više zagrebačkih mlađih izvođača, autora, koji će raditi neku razliku na sceni'', govori Matija.

Kad znaš da publika dolazi vođena emocijom i humanitarnim ciljem, ni izbor pjesama više nije toliko važan jer svaki stih dobiva novu dimenziju.

''Mene kad uzmu uvijek me uzmu za iste pjesme, tako da Dudica i sretan rođendan to je nešto što se očekuje od mene, kad nije Božić, onda je sretan Božić, a kako nije Božić onda ćemo Dudicu i sretan rođendan, to je bio repertoar Fantoma po kojem me pamte pa me onda i zovu za ove pjesme'', priča Robert Mareković.

Iskustvo, hitovi i publika koja zna svaku riječ. Rock je dobio dodatnu težinu na ovom humanitarnom koncertu, a sve zbog poruke zajedništva i humanosti.

''Grupa Aerodrom je u skladu s mogućnostima uvijek bila voljna nastupiti da se pomogne onima kojima je to bilo najpotrebnije'', izjavio je Jurica Pađen.

Kad se glazba i dobrota susretnu na istoj pozornici, emocije je nemoguće sakriti. Ovaj koncert za Tajči nije samo nastup, već i osobno iskustvo.

''Počašćena sam da sam dio ovoga, pjevati i biti dio glazbe i nastupiti uz prekrasne kolege. Te njihove pjesme, ja se sva ježim kad ih slušam, a pogotovo to što je humanitarnog tipa, stvarno je posebno'', rekla nam je Tatjana Matejaš Tajči.

Mladi izvođači često se odazivaju jer su svjesni da upravo njihov glas može biti dio nečega što nadilazi pozornicu i reflektore.

''Jako je velika čast, pogotovo kad koncert ima i tu humanitarnu notu i stvarno mi je drago što mogu drugu godinu za redom biti dio ovako velikog koncerta'', govori Nika Pastuović.

Na ovakvim koncertima posebno mjesto uvijek imaju oni najmlađi. Njihovi glasovi podsjećaju zašto humanitarne večeri imaju toliku snagu.

''Mi smo već na nekoliko koncerata nastupali, prošle godine, a i ove, Zagrebački anđeli su bili nositelji koncerta i uvijek nam je drago, pogotovo sad za naš Dinamo i za Nema predaje, i u humanitarne svrhe, tako da su svi sretni,veseli i zadovoljni'', rekao je Vito Ivanjek, voditelj dječjeg zbora Zagrebački anđeli.

Ovo nije samo glazbeni spektakl - ovo je poziv na zajedništvo. U publici koja pjeva zajedno, u pjesmama koje spajaju generacije i u humanitarnoj poruci koja je veća od scene, čuje se jasno: Veliko purgersko srce kuca jače kad glazba i dobrota postanu jedno.

