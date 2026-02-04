Zgodna zvijezda Kumova naglasila zanosnu figuru u crvenoj haljini

Ana Uršula Najev pojavila se na Večeri od Kandelore u upečatljivoj crvenoj haljini, koja je privukla sve poglede.

Zvijezda naših "Kumova", Ana Uršula Najev, bila je jedna od najupečatljivijih uzvanica prestižne Večere od Kandelore u Dubrovniku.

Na svečanom uvodnom događaju uoči Feste svetog Vlaha pojavila se u elegantnoj crvenoj haljini, koja je savršeno naglasila njezinu figuru i donijela dašak glamura toj posebnoj večeri.

Ana Uršula Najev Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Osim što je plijenila poglede, Ana Uršula imala je i važnu ulogu u programu večeri. Kao glazbena gošća svojim je moćnim i emotivnim vokalom uveličala događaj.

Ana Uršula Najev Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Ana Uršula Najev Foto: Tonci Plazibat / CROPIX

Dio te posebne večeri glumica i pjevačica podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu, na kojem se pohvalila izdanjem i nastupom.

Ana Uršula Najev Foto: Instagram

Nedavno je zapalila i pozornicu na Cesarici, a njezino pripijeno izdanje kojim je mamila poglede pogledajte OVDJE.

Najev je nedavno za naš portal otkrila kako se nosi s činjenicom da je cijela Hrvatska poznaje kao Luce iz "Kumova", intervju je OVDJE.

Ana Uršula Najev kao Luce - 2 Foto: Instagram

