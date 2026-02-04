Veliki dan u obitelji Tarika i Lejle Filipović, poseban razlog za slavlje otkrili su na Instagramu

Domaći par na društvenim je mrežama podijelio fotografiju sa mlađim sinom, koji je proslavio 18. rođendan.

Tarik i Lejla Filipović ovih dana imaju velik i emotivan razlog za slavlje u obitelji.

Naime, njihov sin Arman proslavio je 18. rođendan, a ponosni roditelji taj su poseban trenutak odlučili podijeliti s javnošću.

Dirljivom objavom na društvenim mrežama otkrili su i detalje o sinovu imenu.

''ARMAN 18. Ime za djevojčicu je bilo odabrano… a onda promjena plana. Arman na raznim jezicima znači ideal, cilj, želja, san… Naša si želja i dosanjani san… A sada u svijet odraslih… Dosanjaj i ti sve svoje snove… čuvaj ideale… budi nam zdrav i okružen ljubavlju… ne skidaj osmijeh s lica… neka te i sreća prati, sreću si zaslužio… i budi uvijek naš ponos... A sada… furaj mali… Vole te beskrajno mama i tata", napisali su Lejla i Tarik.

Ispod objave nizale su se brojne čestitke.

''Sretan rođendan'', ''Sjećam se dana kada se rodio, kao da je jučer bilo. Čestitam ponosnim roditeljima'', ''Sretno punoljetstvo'', ''Predivna obitelj, sve najbolje'', ''Lijepi neki ljudi'', dio je komentara na Instagramu.

Lejla Filipović Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, osim Armana, Lejla ima i sina Dina, kojeg je dobila u prvom braku s Dadom Majolijem, a Tarik ga danas odgaja kao svoje dijete.

OVDJE pogledajte kako je izgledalo vjenčanje Tarika i Lejle.

