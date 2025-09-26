Lejla Filipović pokazala je zgodne sinove koji su već odrasli momci: ''Moj svijet...''

Sinovi Lejle Filipović odrasli su u mladiće, a njihova mama sad je ponosno podijelila zajedničku fotografiju.

Lejla Filipović ovih je dana oduševila pratitelje Instagramom objavljenom fotografijom na kojoj pozira sa suprugom Tarikom Filipovićem i sinovima Dinom i Armanom.

''Moj svijet u jednoj slici'', napisala je Lejla.

Stariji sin Dino nedavno je proslavio 22. rođendan, a mlađi Arman ima 17 godina.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Ivane Radovniković? Neko vrijeme povukla se sa scene, a evo čime se sada bavi

Inače, sina Dina Lejla je dobila u prvom braku s Dadom Majolijem, a Tarik ga danas odgaja kao svoje dijete.

Pogledaji ovo Celebrity Halid Bešlić i supruga zajedno prolaze kroz težak period: "Sreća da nije imao operacije..."

Arman im se rodio 2008. godine, godinu dana nakon vjenčanja. Kako je izgledalo njihovo vjenčanje prisjetite se OVDJE.

Lejla Filipović pokazala majku i sestru, kako one izgledaju pogledajte OVDJE.

Tarik i Lejla Filipović - 4 Foto: Lejla Filipović/Instagram

Galerija 22 22 22 22 22

1/25 >> Pogledaji ovu galeriju +20 Celebrity Ona će uskoro imati 70 godina?! Mladolikost kraljice reality klana tema je svjetskih tabloida

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Splitska influencerica pokazala lice prije svih operacija: "Kao da bi itko htio biti sa mnom ovakvom"

Pogledaji ovo Celebrity Selena Gomez se udaje ovaj mjesec? Ovi potezi nagovještavaju svadbu godine!