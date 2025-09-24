Sjećate se Ivane Radovniković? Neko vrijeme povukla se sa scene, a evo čime se sada bavi

Ivana Radovniković proslavila se u talent showu "Story Super Nova Music Talents", nakon čega je ostvarila uspješnu glazbenu karijeru, a mnogi se pitaju gdje je danas i kako izgleda.

Ivana Radovniković pjevačica je koju su mnogi upoznali kroz show ''Story Super Nova Music Talents'' još početkom 2000-ih godina.

Ivana je svoju popularnost stekla sudjelovanjem u ovom glazbenom natjecanju, gdje je oduševila publiku i žiri svojim vokalnim sposobnostima.

Zajedno s ostalim finalistima snimila je božićni album ''Merry X-Mass'', koji je i nakon dva desetljeća ostao omiljen među slušateljima.

Nekoliko godina nakon showa bila je vrlo popularna, no već neko vrijeme ne pojavljuje se u medijima.

Ivana danas ima 39 godina, a svoju glazbenu priču nastavila je sa suprugom glazbenikom Stjepanom Markovićem, u kojega se zaljubila upravo tijekom sudjelovanja u showu.

Par se vjenčao u Rovinju 2014. godine, nakon deset godina veze.

Njihovo vjenčanje bilo je intimno, s oko stotinjak uzvanika, a posebnu čar dodao je nastup Nene Belana kao gosta iznenađenja. Medeni mjesec proveli su u Portugalu, a danas su ponosni roditelji dvojice sinova, Filipa i Frana.

Aktivna je na Instagramu gdje ju prati 21 tisuća ljudi, a u opisu joj stoji kako uz glazbu vodi i platformu za učenje i pružanje znanja o različitim vještinama i karijerama.

Ivana je 2023. godine gostovala u emisiji Zdravlje na kvadrat, gdje je otkrila pokoji detalj o svojoj obitelji i privatnom životu.

"Ja sam imala jednu okolnost koja je mene natjerala da kuham raznoliko i da se moram prilagoditi članovima obitelji, i to zbog toga što su mi oba djeteta u samom početku bila alergična na proteine kravljeg mlijeka. Tako da se njihova prehrana uglavnom bazirala na čistim namirnicama, ne toliko procesuiranoj hrani. Evo, stariji je prerastao tu alergiju, mlađi mi je još uvijek alergičan. Tako sam stjecajem okolnosti morala nekako naći način da navigiram tko će što jesti i da pokušam prilagoditi to kada kuham za sve", ispričala je.

