Kako izgleda suprug Martine Tomčić? Snimljeni su skupa na fešti Maje Šuput

Suprug Martine Tomčić, Ženja Moskaljov, vješto se skriva od medija, no ovog puta nije prošao neopaženo i to na fešti Martinine kolegice Maje Šuput.

Naša operna diva Martina Tomčić Moskaljov prošlog vikenda bila je u rijetkom zajedničkom izlasku sa suprugom Ženjom Moskaljovim.

Par je prisustvovao rođendanskoj proslavi Maje Šuput, a pjevačica je tim povodom podijelila i fotografiju s njima.

Kako Ženja izgleda, pogledajte među fotografijama koje je objavila Maja.

Inače, Martina i Ženja privatan život drže podalje od javnosti, a javna događanja vješto izbjegavaju.

Maja Šuput, Martina Tomčić i Ženja Moskaljov Foto: Instagram

Ovaj par u braku je od 2003. godine, a zajedno imaju kćer Rebeku i sina Nou. Martina je studirala u Grazu, ali je često dolazila u Zagreb, pa je tako jednom prilikom posjetila i Samoborski fašnik, na kojem ju je sa Ženjom upoznao zajednički prijatelj.

Pogledaji ovo Celebrity Željko Bebek javio se iz avanture daleko od Hrvatske, pažnju ukrali njegovi nasljednici

Vjenčali su se u Samoboru, a na svadbi su im bili obitelj i prijatelji. Martina je tada imala vrlo jednostavnu vjenčanicu od lanenog materijala koja je bila pripijena uz njezinu figuru.

Martina Tomčić, Ženja Moskaljov, Sandra Bagarić, Darko Domitrović - 2 Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Martina Tomčić, Ženja Moskaljov, Sandra Bagarić, Darko Domitrović - 3 Foto: Ivana Grgic / CROPIX

Splićanin Šime podijelio prve prisne fotke s Majom Šuput i poslao joj poruku!



Par ima dvoje djece, sina Nou i kćer Rebeku.

Nedavno je i sama Martina podijelila fotografiju supruga, a koji je bio povod pogledajte OVDJE.

Martina Tomčić Foto: Instagram

Podsjetimo, Martinu i ove godine gledamo kao članicu žirija showa ''Supertalent'', a prvu epizodu pogledajte već ove nedjelje, 28. rujna, na Novoj TV.

Pogledaji ovo Celebrity Fatalna splitska influencerica zbog kadrova iz bazena zaradila impozantan nadimak

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Poslije duže pauze naša obožavana glumica sve je razveselila svojim dolaskom na premijeru

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Tko je ljepotica koja je osvojila srce najboljeg talijanskog golmana?

Pogledaji ovo Celebrity Ida Prester pokazala kako izgleda izlazak iz njezine zgrade dok traju radovi