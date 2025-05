Martina Tomčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri: ''Majka ide tuliti s tatom!''

Martina Tomčić pohvalila se velikim uspjehom kćeri Rebeke Moskaljov.

Martina Tomčić na društvenim mrežama podijelila je veliku sretnu novost.

Njezina kći Rebeka Moskaljov na Europskom plesnom natjecanju osvojila je naslov europske prvakinje u kategoriji jazz duo (youth), a plesala je u paru s kćeri još jedne slavne Hrvatice, Ljupke Gojić Mikić, Janom Siennom Mikić.

Martina Tomčić na Instagramu - 4 Foto: Instagram

Martina Tomčić na Instagramu - 3 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Koji su to skriveni detalji u objavi Meghan Markle kojom je obilježila godišnjicu braka s princem Harryjem?

''Majka ide tuliti s tatom, a s Ljupkom Gojić Mikić slavimo sutra, kad se vratimo u Hrvatsku'', napisala je Martina u pričama na Instagramu.

Martina Tomčić na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Martina Tomčić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Četrnaestogodišnja Rebeka već se neko vrijeme bavi plesom, a Martina je jednom priznala i da joj je ponekad teško pratiti Rebekin ritam.

''Ponekad pomislim da će mi život proći u čekanju i razvoženju Rebeke (treninzi, terapije, radionice...), ali istina je da zapravo istinski uživam biti s njom i uz nju u trenucima njezina razvoja i rasta'', napisala je.

Pogledaji ovo Celebrity Danijela Martinović ne može vjerovati što je njezin partner našao pokraj auta!

"Glasna sam navijačica, neobuzdana, ma najglasnija u dvorani. Mislim da svaki roditelj za svoju djecu smatra da su talentirana, vrijedna, predivna i ta roditeljska zaljubljenost nešto je najdivnije na svijetu. Međutim, ako govorimo o realnom ocjenjivanju njezinih talenata, onda sebe u potpunosti stavljam u drugi plan i slušam isključivo samo njezine trenere u klubu", priznala nam je jednom Martina.

Otkrila nam je i da je Rebeka slučajno počela trenirati step, da ju je život naveo na to, a trenira od treće-četvrte godine.

Martina Tomčić Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna podijelio snimku nastupa pred 37 tisuća ljudi, pogledajte kako je to izgledalo!

"Tražila se i kroz balet, kroz jazz, commercial, a onda je sa sedam godina odlučila dobiti adekvatnu plesnu tehniku, koju u klubu Step by Step, kao najvećem plesnom klubu u Hrvatskoj, doista dobiva. To je klub u kojem se prvenstveno trenira show dance, to je ono što je Rebekina prva ljubav, a uz to i step", ispričala nam je ponosna mama Martina.

Martina kćer Rebeku ima sa suprugom Ženjom Moskaljovim, a osim Rebeke par ima i sina Nou.

Ljupka pak sa suprugom Domagojem Mikićem ima još dvije kćeri, Milu Amelie i Mari Danu.

Vjenčanje Ljupke Gojić Mikić i Mihaela Mikića - 3 Foto: Biljana Gaurina / CROPIX

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Koja li je njezina tajna? Mariah Carey iznenadila nevjerojatno mladolikim izgledom

1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Poslušajte kako to zvuči kad Bloom pjeva najveći hit Zvonka Bogdana!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Marko Bošnjak objavio video s oštrim stavom o Izraelu i Ukrajini: ''Ako ikoga trebamo diskvalificirati...''