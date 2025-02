Martina Tomčić priznala da ju je nešto jako dirnulo: ''Cmoljim cijeli dan...''

Martina Tomčić oglasila se na društvenim mrežama pa priznala da ju je jedan član obitelji raznježio.

Martina Tomčić na društvenim mrežama ogolila je dušu pa priznala da ju je nešto jako dirnulo.

Naime, njena kćer Rebeka napunila je 14 godina, a tim povodom mama joj je čestitala preko svoje Instagram priče.

''Nisam ni tužna ni sjetna (iako cmoljim cijeli dan), ali ovo je moja i njena glazba. Sretan rođendan'', napisala je uz njihovu zajedničku fotografiju dok je u pozadini svirala njoj draga glazba.

Martina Tomčić na Instagramu - 2 Foto: Instagram

Inače, Rebeka Moskaljov bavi se plesom, a dosad je osvojila već nekoliko nagrada na što je mama Martina veoma ponosna, a prošle je godine postala i državna prvakinja u umjetničkim plesovima.

Nedavno je Martina priznala i da joj je ponekad teško pratiti Rebekin ritam.

''Ponekad pomislim da će mi život proći u čekanju i razvažanju Rebeke (treninzi, terapije, radionice...), ali istina je da zapravo istinski uživam biti s njom i uz nju u trenucima njenog razvoja i rasta'', napisala je.

Martina Tomčić na Instagramu Foto: Instagram

"Glasna sam navijačica, neobuzdana, ma, najglasnija u dvorani. Mislim da svaki roditelji za svoju djecu smatra da su talentirana, vrijedna, predivna i ta roditeljska zaljubljenost nešto je najdivnije na svijetu. Međutim, ako govorimo o realnom ocjenjivanju njezinih talenata, onda sebe u potpunosti stavljam u drugi plan i slušam isključivo samo njezine trenere u klubu", priznala nam je jednom Martina.

Otkrila nam je i da je Rebeka slučajno počela trenirati step, da ju je život naveo na to, trenira od treće, četvrte godine.

"Tražila se i kroz balet, kroz jazz, commercial, a onda je sa sedam godina odlučila dobiti adekvatnu plesnu tehniku, koju u klubu Step by Step, kao najvećem plesnom klubu u Hrvatskoj, doista dobiva. To je klub u kojem se prvenstveno trenira show dance, to je ono što je Rebekina prva ljubav, a uz to i step", ispričala nam je ponosna mama Martina.

Martina kćer Rebeku ima sa suprugom Ženjom Moskaljovom, a osim Rebeke, par ima i sina Nou.

Martina Tomčić, Ženja Moskaljov, Sandra Bagarić, Darko Domitrović - 3 Foto: Ivana Grgic / CROPIX

