Martina Tomčić ogolila dušu u objavi na Instagramu: ''Ponekad mislim da će mi život proći u...''

Martina Tomčić na Instagramu je iskreno priznala jednu činjenicu o roditeljstvu.

Martina Tomčić oglasila se je u priči na Instagramu i sve pomalo iznenadila priznanjem.

Naime, fotografirala je čekaonicu i laptop pored kojeg je bila kava, a objasnila je i koga čeka.

''Ponekad pomislim da će mi život proći u čekanju i razvažanju Rebeke (treninzi, terapije, radionice...), ali istina je da zapravo istinski uživam biti s njom i uz nju u trenucima njenog razvoja i rasta'', napisala je.

Inače, Rebeka Moskaljov bavi se plesom, a dosad je osvojila već nekoliko nagrada na što je mama Martina veoma ponosna, a prošle je godine postala i državna prvakinja u umjetničkim plesovima.

"Glasna sam navijačica, neobuzdana, ma, najglasnija u dvorani. Mislim da svaki roditelji za svoju djecu smatra da su talentirana, vrijedna, predivna i ta roditeljska zaljubljenost nešto je najdivnije na svijetu. Međutim, ako govorimo o realnom ocjenjivanju njezinih talenata, onda sebe u potpunosti stavljam u drugi plan i slušam isključivo samo njezine trenere u klubu", priznala nam je jednom Martina.

Otkrila nam je i da je Rebeka slučajno počela trenirati step, da ju je život naveo na to, trenira od treće, četvrte godine.

"Tražila se i kroz balet, kroz jazz, commercial, a onda je sa sedam godina odlučila dobiti adekvatnu plesnu tehniku, koju u klubu Step by Step, kao najvećem plesnom klubu u Hrvatskoj, doista dobiva. To je klub u kojem se prvenstveno trenira show dance, to je ono što je Rebekina prva ljubav, a uz to i step", ispričala nam je ponosna mama Martina.

Martina kćer Rebeku ima sa suprugom Ženjom Moskaljovom, a osim Rebeke, par ima i sina Nou.

