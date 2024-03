U obitelji Martine Tomčić ovih dana itekako ima razloga za slavlje: "Pijana sam od sreće i ponosa!"

Kći Martine Tomčić Rebeka Moskaljov postala je prvakinja na Državnom prvenstvu u umjetničkim plesovima.

Kći naše operne pjevačice Martine Tomčić Rebeka Moskaljov postala je prvakinja na Državnom prvenstvu u umjetničkim plesovima, pod koje spadaju jazz, balet, modern i showdance, a koje su organizirali Hrvatski plesni savez i Plesni klub Dance queen iz Kraljevice.

Naziv događanja bio je Crikvenica pleše, a osim različitih plesnih stilova tu su bile i različite dobne kategorije, Rebeca je državna prvakinja u kategoriji jazz solo unutar svoje kategorije mlađe mladeži kao 13-godišnja djevojčica.

Pogledaji ovo Celebrity Kći članice žirija omiljenog showa brani domaće boje na svjetskom natjecanju u plesu: "Konkurencija je vrlo velika!"

"Osjećam se prvenstveno jako ponosno i sretno zbog toga što je sportski ples kod nas još uvijek sport koji je nekako marginaliziran, iako se radi o sportu koji je priznao Hrvatski olimpijski odbor. Ali ta djeca ulažu gotovo svakodnevno po nekoliko sati u treninge, vrlo je malo beneficija koje oni dobivaju, jako je malo razumijevanja od škole, a zapravo je to njihova životna strast i ono što ih pokreće. I nitko od te djece, bilo ih je stotine iz različitih klubova iz Hrvatske, to uopće ne vidi kao nekakvu osobnu žrtvu, već kao smisao svog života. Kao roditelj promatrati koliko se oni zapravo izgrađuju u nevjerojatno otporne i snažne ljude, jer u tom je sportu prisutna jaka i teška konkurencija, tu su problemi s kojekakvim ozljedama, stizanje između svih životnih obveza, škole, testova, izostanaka i onda zapravo kad uspiješ ostvariti tako veliko postignuće, onda i kao roditelj dobiješ novi zalet da i dalje voziš, šivaš kostime, organiziraš putovanja, da budeš i dalje djetetu podrška jer ono osim što se plesački razvija, njima to razvija i osobnost i to je sasvim nešto dobro za njihovu budućnost. Vratila sam se nakon tri dana u Zagreb i doista se osjećam pijanom od sreće i ponosa, iako život je okrutan i već krećemo u svakodnevnu rutinu - škola, treninzi, mamin posao, ali još ću si uzeti malo vremena da uživam u toj vrsti 'pijanstva'", rekla nam je ponosna i uzbuđena mama Martina.

Pogledaji ovo Celebrity Martina Tomčić objavila lijepu vijest, ne krije koliko je ponosna zbog nove obiteljske sreće: "Jer kako drugačije?"

Ona se uspjehom kćeri pohvalila i na svom Instagramu, gdje je objavila nekoliko Rebekinih fotografija s natjecanja te zahvalila organizatorima na sjajnoj organizaciji.

"Bravo i čestitke od srca", "Predivno stvarno, čestitke od srca", "Čestitke Rebeki", "Bravooooo, Beka je zakon", "Wow! Čestitke Rebeki i roditeljima", "Bravo, Beka, bravo, Martina, uživajte u svakom danu", "Svaka čast, predivan uspjeh", komentirali su Martinini pratitelji.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Keanu Reeves šokirao je fanove nakon što su se pojavile njegove nove fotografije, odrekao se svoga zaštitnog znaka i sad izgleda kao da opet ima 30 godina!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Princ William godinama je naporno radio na nečemu što je sada uništeno na sličan način kao što je bilo i kod princeze Diane