Kći članice žirija omiljenog showa brani domaće boje na svjetskom natjecanju u plesu: "Konkurencija je vrlo velika!"

Svjetsko prvenstvo u stepu održava se u Velikoj Gorici od 23. do 26. studenog, a na njemu sudjeluje i Rebeka Moskaljov, kći pjevačice i članice žirija showa Supertalent Martine Tomčić.

Svjetska prvenstva u stepu s izrazito velikim brojem natjecatelja i zemalja sudionica održavaju se već 20 godina. Nakon iznenadnog odustajanja njemačkog organizatora naša zemlja je zbog iznimnih rezultata naših natjecatelja zadnjih sezona natjecanja dobila priliku za organizaciju ovog prestižnog natjecanja na kojem će sada imati priliku nastupiti uz 1300 djece, juniora i seniora iz cijelog svijeta i 200 naših natjecatelja u svim dobnim kategorijama.

Među njima je i kći naše operne pjevačice i članice žirija showa Supertalent Martine Tomčić, Rebeka Moskaljov, koja nam je ispričala nešto više o samom natjecanju.

"Konkurencija je jako velika, ima jako puno talentirane djece i nisam znala da po drugim zemljama ima toliko puno talentiranih ljudi", priznala nam je Rebeka.

Na natjecanju plešu plesači iz čak 18 zemalja, a 11-godišnja Rebeka otkrila nam je kako joj je plesati pred domaćom publikom, a kako pred stranom, ali i što bi za nju značila titula svjetske prvakinje.

"Pred domaćom publikom se drugačije ocjenjuje i puno je lakše biti na postolju nego na svjetskim prvenstvima jer je puno više djece u kategorijama. Ipak je puno lakše ispred domaćih ljudi nego na svjetskim prvenstvima. Kada bi me proglasili svjetskom prvakinjom u stepu, iskreno, prvo bih pomislila da su krivo zbrojili bodove! Mislila bih da su nešto krivo proglasili, ne bih mogla vjerovati", rekla nam je Rebeka.

Za natjecanje se dugo pripremala, a pleše u čak nekoliko različitih koreografija.

"Za ove koreografije pripremala sam se oko godinu dana, možda malo manje, plešem ih četiri. Znači solo, tema je Princeza i žabac; mala grupa u kojoj nas je sedmero; treća koreografija je formacija i tu nas je dvadesetak, i produkcija, tu je baš cijeli klub, točno nas je 56. Ja plešem u dječoj kategoriji", pojasnila nam je.

Pitali smo Rebeku i ima li možda želju prijaviti se u show Supertalent i što misli kako bi mama Martina ocijenila njezin nastup.

"Hmm, da smijem ići na Supertalent ,ne bih išla kao solist, nego s grupnom točkom, s prijateljima i mislim da bi to bilo super iskustvo", zaključila je Rebeka.

S njom pleše i Nikola Galunić, koji ima devet godina i pleše od svoje treće godine, a evo što on misli o konkurenciji na ovom natjecanju, ali i kako mu je plesati pred domaćom, a kako pred stranom publikom.

"Konkurencija je dosta teška, jaka ja, ali mi se ne damo! Pred našima je puno lakše plesati", poručio je Nikola.

"Pobjeda mi značila jako puno, bio bih ponosan na sebe. Bio bih veseo'', priznao je.

Nikola bi se veselio i da nastupi u showu Supertalent, na čiju bi se audiciju rado prijavio.

"Želio bih se prijaviti, ali s grupom. Mislim da bi mi Martina dala prolaz i da bi mi rekla da samo nastavim u tome, da mi je nastup bio odličan", smatra Nikola.

Martina ovo natjecanje nikako nije propustila, na kojem je velika podrška svojoj Rebeki i njezinim prijateljima.

"Glasna sam navijačica, neobuzdana, ma najglasnija u dvorani. Mislim da svaki roditelji za svoju djecu smatra da su talentirana, vrijedna, predivna i ta roditeljska zaljubljenost je nešto najdivnije na svijetu. Međutim, ako govorimo o realnom ocjenjivanju njezinih talenata, onda sebe u potpunosti stavljam u drugi plan i slušam isključivo samo njezine trenere u klubu", priznala nam je Martina.

Otkrila nam je i da je Rebeka slučajno počela trenirati step, da ju je život naveo na to, trenira od treće, četvrte godine.

"Tražila se i kroz balet, kroz jazz, commercial, da bi onda sa sedam godina odlučila dobiti adekvatnu plesnu tehniku koja u klubu Step by Step, kao najvećem plesnom klubu u Hrvatskoj, doista dobiva. To je klub u kojem se prvenstveno trenira show dance, to je ono što je Rebekina prva ljubav, a uz to i step", ispričala nam je ponosna mama Martina.

Step je plesna tehnika koju su naša dva najbolja kluba u Hrvatskoj (Step by Step i Step&Jazz) uspjela učiniti poznatim i iznimno atraktivnim plesnim stilom za djecu i mlade. Njihove plesače ste mogli vidjeti na mnogo nastupa na raznim televizijskim programima i eventima, izrazito je atraktivan i interesantan za publiku.

U petak u večernjem terminu su finala juniorskih kategorija i u subotu finala seniorskih kategorija u kojoj očekujemo posebno atraktivna muška i ženska sola s aktualnim svjetskim prvacima te posebno interesantne seniorske formacije.

Hrvatski plesni savez (pravni nasljednik Hrvatskog show dance saveza) djeluje već 30 godina i okuplja dvadesetak plesnih klubova s 1000-1500 članova, te organizira godišnje niz natjecanja u umjetničkim i street dance kategorijama. Natjecatelji su tijekom niza godina natjecanja u International Dance Organization stvorili renome i imidž plesne i sportske zemlje s izrazito talentiranim, sposobnim i predanim plesačima, trenerima i koreografima. Najznačajnije nagrade i rezultate u našem savezu postigli su tijekom niza godina odlazaka na međunarodna natjecanja baš plesači stepa, što je i rezultiralo posebnom prilikom za organizaciju svjetskog prvenstva.

