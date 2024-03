Princ William godinama je naporno radio na nečemu što je sada uništeno na sličan način kao što je bilo i kod princeze Diane

Princ William godinama se trudio sačuvati privatnost svoje obitelji koliko je god to moguće, no sada se našao pred jednim od najvećih izazova, a to je zaštita reputacije njegove supruge Kate Middleton.

Britanska kraljevska obitelj prolazi kroz jedno od izazovnijih razdoblja u novije vrijeme, od vijesti da kralj Charles boluje od karcinoma, operacije abdomena Kate Middleton, skandala s fotošopiranjem obiteljske fotografije do šokantne informacije o tome da su članovi osoblja Londonske klinike navodno pokušali pristupiti princezinoj privatnoj medicinskoj dokumentaciji.

Sve to utječe na živote njezinih članova, pogotovo na budućeg kralja, princa Williama, za kojeg se već sada mnogi pitaju kako se s time nosi.

Svemu tome prethodili su i gubici njemu značajnih i bliskih članova obitelji, počevši od smrti njegova djeda, vojvode od Edinburgha 2021. godine, a potom i smrti njegove nezamjenjive bake kraljice Elizabete, a ne smijemo izostaviti ni problematičan odnos Williama i njegova brata, princa Harryja.

No William usred svega toga nastavlja sa svojim poslom i obavljanjem kraljevskih dužnosti, pa je tako ovih dana pokrenuo sljedeću fazu svoje petogodišnje inicijative Homewards za okončanje pošasti beskućništva u Ujedinjenom Kraljevstvu. To je nešto oko čega je neopisivo strastven jer ga je njegova pokojna majka, princeza Diana, još kao dječaka vodila u skloništa za beskućnike. I on i njegovo osoblje vide to kao nasljedni projekt, jednako vrijedan kao što su projekti zaštite okoliša i organske poljoprivrede bili vrijedni za kralja Charlesa.

Prilikom sastanka o pokretanju nove faze, prema pisanju Rebecce English, koja se tamo zatekla, William je djelovao kao da je u fantastičnoj formi, pun entuzijazma, strasti i upućen u tu temu. Nije bio tamo da bi se pravio važan ili pokazao što zna, umjesto toga želio je slušati i učiti.

"Koje je vaše proživljeno iskustvo beskućništva? Koji su veliki izazovi? S kojim ključnim stvarima želite da odem odavde?" neprestano je ispitivao klijente, članove dobrotvornih organizacija, predstavnike lokalne zajednice, stanodavce i vodeće poslovne ljude koje je okupio za stolom.

Ali Rebecca kao upućena novinarka koja dugo godina prati kraljevsku obitelj nije mogla ne primijetiti znakove da Williamu ipak nije svejedno zbog svega što se njegovoj obitelji događa u posljednje vrijeme.

"Znam da je ljut, frustriran i, da, duboko razočaran onim što se dogodilo posljednjih tjedana. Kao da se pita kada će to sve prestati", zaključila je Rebecca za Daily Mail.

William je godinama naporno radio kako bi zaštitio svoju obitelj od javnog interesa te sačuvao privatnost svoje obitelji što je više moguće, zajedno s Kate. No njihove nade da će imati malo više slobode od njihovih prethodnika polako su pale u vode i William je sada na teži način naučio da ne postoje načini kojima bi mogao kontrolirati društvene mreže, baš kao ni strane medije, čak ni američku televiziju u udarnom terminu.

Najviše zabrinjavajuće za njega i njegov tim jest način na koji ismijavaju njegovu obitelj jer sada postoji čak i cijela, bizarna supkultura #whereiskate, u kojoj isječci videoblogera skupljaju stotine milijuna pregleda i stvaraju lude i neobuzdane teorije zavjere, uključujući tvrdnje da se u Windsor Farm Shopu pojavila Kateina dvojnica i slično.

Prije pet godina William se osobno uhvatio ukoštac s velikim tehnološkim tvrtkama sa svojom hvaljenom Radnom skupinom koja se bavila nasiljem na internetu, i to nakon što su ga duboko pogodili slučajevi poput onog tinejdžerice Molly Russell, koja si je oduzela život nakon gledanja uznemirujućeg internetskog sadržaja. No na kraju je razočaran odustao od inicijative jer je zaključio da vodeći ljudi medijskih kuća i društvenih mreža nisu zainteresirani za suradnju i da priznaju krivnju za tragičan događaj.

Sada je došlo do toga da su on i njegova obitelj žrtve ciljanog uznemiravanja na društvenim mrežama i to vrlo vjerojatno neće nikada zaboraviti, a kako će se nositi s novim izazovima, ne samo kao budući kralj već kao i suprug i otac, tek ćemo vidjeti.

