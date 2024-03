Evo zašto princ William ne nosi svoj vjenčani prsten, razlog je jednostavan iako je to mnogima baš sumnjivo

Princ William ne nosi vjenčani prsten, još je uoči njegova vjenčanja s Kate Middleton najavljeno da ga neće nositi i to zbog jednog sasvim jednostavno razloga.

Mnoge oči uprte su u britanski kraljevski dvor, točnije na princezu Kate i princa Williama, pogotovo nakon fotografije koju je objavila na Instagramu za Majčin dan, a na kojoj se analizirao baš svaki detalj zbog brojnih pogrešaka koje su joj se omakle pri njezinom uređivanju.

A osim pogrešaka, mnogi su primijetili kako Kate na fotografiji ne nosi zaručnički prsten od safira i dijamanata, kao ni svoj zlatni vjenčani prsten. No Mirror je prenio informaciju da je njezin ured jednostavno odgovorio na pitanja zašto ga ne nosi odgovorom da je bila kod kuće kada je fotografija snimljena.

Kate se u javnosti gotovo nikada ne može vidjeti bez prstena, ali to nije slučaj s njezinim suprugom. Mnogi su se zato pitali zašto princ William ne želi nositi svoj vjenčani prsten, dok njegov brat princ Harry svog uvijek nosi na ruci. A odgovor je jednostavan, William ne voli nakit bilo koje vrste i tako je oduvijek bilo. Mjesec dana prije njegova vjenčanja s Kate 2011. godine, palača St. James objavila je da William neće dobiti prsten kada on i njegova mladenka izmijene zavjete u Westminsterskoj opatiji.

Insajder iz palače otkrio je u to vrijeme za The Mirror da je Williamov izbor bio vezan uz osobni stil.

"On nije za nakit. Nikada ga nije nosio i odlučio je da ga više ni neće nositi. Sve se svodi na osobne želje", rečeno je tada.

Nekoliko godina kasnije kraljevska komentatorica Eloise Parker dala je mišljenje o njegovu potezu u razgovoru za časopis Marie Claire.

"Iako je tradicionalno da kraljevske žene nose i zaručnički i vjenčani prsten nakon što se vjenčaju, nikada nije bila tradicija da ga nose i muški članovi članovi kraljevske obitelji. Zato ih princ Philip i princ William ne nose. Mislim da kada ste imali vjenčanje koje su gledali milijuni ljudi, svi znaju da ste u braku", izjavila je tada i opravdala Williamovu želju.

Iako je u braku s kraljicom Elizabetom proveo više od 70 godina, princ Philip nikada nije nosio vjenčani prsten, a za usporedbu, Williamov otac kralj Charles nosi prsten pečatnjak na malom prstu lijeve ruke.

Dok on nosi klasičan zlatni prsten, princ Harry si je poželio moderniji komad nakit pa je odabrao elegantni dizajn od platine. On i Meghan zamolili su dvorske draguljare Cleave and Company da izrade njihov vjenčani nakit, a što je palača otkrila u izjavi neposredno prije kraljevskog vjenčanja.

"Prsten gospođe Markle izrađen je od komada velškog zlata, koji je darovala Njezino Veličanstvo Kraljica. Prsten princa Harryja bit će platinasti prsten s teksturiranom završnom obradom. Oba su prstena izrađena u radionici Cleave", pisalo je u obavijesti.

Prsten princeze Kate izrađen je pak od zlata izvađenog iz rudnika Clogau St. David's u Bontdduu u sjevernom Walesu, koje je korišteno za brojne kraljevske burme, uključujući one za pokojnu kraljicu, kraljicu majku i pokojnu Dianu, princezu od Walesa. Pokojnoj kraljici rudnik je 1986. godine poklonio novu zalihu zlata i od toga je napravljen Katein prsten.

Tradicija da žene nose vjenčano prstenje datira još iz starog Egipta, no tek u drugoj polovici prošlog stoljeća to je postalo učestalije. Smatra se da je Drugi svjetski rat izazvao seizmičku promjenu, pri čemu su mnogi zapadnjaci koji su se borili u inozemstvu odlučili nositi prstenje kao podsjetnik na svoje žene i obitelji kod kuće. Vjenčani prsten obično se nosi na četvrtom prstu lijeve ruke zbog drevnog vjerovanja da od tog prsta vodi vena koja vodi direktno do srca, a koju su Rimljani zvali vena amoris, odnosno vena ljubavi.

