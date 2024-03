Otkriven stvarni razlog zašto kontroverni glazbenik tjera suprugu da nosi odjeću koje se većina srami, to se događa zbog sasvim druge osobe?

Prema tvrdnjama PR gurua Marka Borkowskog Bianca Censori i Kanye West svojim ponašanjem zapravo provode tajni plan protiv Kim Kardashian.

Supruga kontroverznog američkog glazbenika Kanyea Westa, Bianca Censori ne prestaje privlačiti pažnju svojim razgolićenim, eksplicitnim odjevnim kombinacijama i ponašanjem u javnosti, zbog čega se mnogi pitaju što se s s njom događa i zašto to radi.

Modni izbori te 29-godišnje arhitektice, koja se u prosincu 2022. godine udala za 46-godišnjeg repera na privatnoj ceremoniji, s vremenom su postali sve riskantniji, a njezini najbliži tvrde da je to zbog Kanyeove moći kontrole koju ima nad njom. No sada su stručnjaci utvrdili da možda postoji nešto više od toga, a to zapravo zajednički plan da zasjene i bace Kanyeovu bivšu suprugu Kim Kardashian u drugi plan i budu popularniji od nje.

Jedan od vodećih britanskih PR gura Mark Borkowski je za Daily Mail izjavio kako Kanye zapravo ikorištava Biancu da bi kopirao strategiju promidžbe svoje bivše supruge, ali on u tome ide do krajnjih granica. Korištenje Biancinog tijela i odjeće za promicanje vlastite slave i bogatstva stvara neugodne posljedice, pa čak i šteti njegovu poslovanju, smatra Borkowski. Ali tome dodaje i da unatoč svim optužbama o kontroliranju Biance, vrlo je vjerojatno da se ona sa svime slaže.

"Kanye pokušava srušiti internet. Mislim da se mnogi ljudi počinju osjećati prilično neugodno, unatoč svemu što je rekao i da može raditi što god želi sa svojim partnericom. Ovdje je povučena crta između onih koji vjeruju da je to kontrola i onih koji vjeruju da je ova žena sukrivac i potpuno uključena u ovaj freak show. Ali to je čudan freak show s kojim se svi bave, neki i uživaju u ovim prilično eksplicitnim fotografijama", zaključio je.

Kanye je dosad na društvenim mrežama podijelio mnoštvo seksualiziranih fotografija svoje supruge i to unatoč tome što je Kim javno kritizirao da se odijeva previše seksi. Možda je za to najbolji primjer Met Gala 2019. godine kada je ona odjenula prilagođenu minihaljinu u stilu korzeta izrađenu od svile i kristala, francuskog dizajnera Thierryja Muglera, a Kanye je otvoreno osudio njezin modni izbor.

"Nisam shvaćao da to utječe na moju dušu i moj duh kao nekoga tko je oženjen i voljen, oca četvero djece. Steznik je oblik donjeg rublja. To je seksi, no kome je seksi? Ti si moja žena i pogađa me kad su tvoje fotografije previše seksi", rekao je tada o Kiminom odabiru odjeće.

Bianca i Kanye dospjeli su na naslovnice zbog izbora odjevnih kombinacija kojima traže pozornost i svog bizarnog ponašanja u javnosti, a prošle godine su čak dobili i kaznu od talijanskih vlasti, zbog razgolićenih izdanja tijekom odmora u Italiji.

