Kate i William shrvani su i potreseni najviše zbog jedne stvari, a zna se i kada planiraju objaviti novu fotografiju?

Prema pisanju britanskih medija, Kate Middleton oglasit će se o svom zdravstvenom stanju, ali tek za mjesec dana.

Britanski mediji prenose da su princ William i princeza Kate Middleton potreseni i shrvani zbog silnih nagađanja o njihovu braku na društvenim mrežama te da bi se zato mogli javno oglasiti o njezinu zdravstvenom stanju, ali tek sljedeći mjesec.

Kate se nije službeno pojavila u javnosti otkako je 16. siječnja bila podvrgnuta operaciji abdomena, što je dovelo do teorija zavjera i brojnih nagađanja o tome što joj je zapravo. Nagađanja su se samo pojačala kada je javno preuzela krivnju za fotošopiranje obiteljske fotografije koju je Kensingtonska palača objavila na Majčin dan, a koju je nakon toga iz svojih arhiva povuklo šest vodećih svjetskih fotoagencija.

Osim niza nesavršenosti na fotošopiranoj slici, mnogi su primijetili da Kate ne nosi vjenčani prsten, što je potaknulo brojne neutemeljene teorije o braku s Williamom.

Unatoč nekoliko burnih tjedana za kraljevsku obitelj, očekuje se da će i dalje održati tradiciju objavljivanja nove fotografije povodom rođendana djece, a sljedeći na redu je rođendan princa Louisa 23. travnja. Prema pisanju britanskih medija, oni bi to mogli iskoristiti kao priliku da progovore o Kateinu zdravlju.

"Oni su inače najotvoreniji kada je u pitanju interakcija s građanima i Kate će biti jasnija i otvorenija, ali učinit će to kad se bude osjećala spremnom. To će biti njezina odluka, neće ju se požurivati", izjavio je jedan od njezinih prijatelja, izjavio je njoj blizak prijatelj za The Sunday Times.

Izvor blizak Kate tvrdi da je sve što je namjeravala učiniti je bilo donijeti malo radosti i objaviti ohrabrujuću sliku kako bi zahvalila javnosti na kontinuiranoj podršci, a očekuje se da će se princeza prvim dužnostima vratiti tek nakon 17. travnja, kada se njezino troje djece vrati u školu Lambrook, u blizini Ascota, nakon uskrsnih praznika.

