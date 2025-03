Mnogi su plakali na dirljiv govor slavnog glumca u čast Geneu Hackmanu: "Izgubio sam prijatelja..."

Tijekom dodjele Oscara 87-godišnji Morgan Freeman odao je počast Geneu Hackmanu, koji je nedavno pronađen mrtav u svom domu u Santa Feu zajedno sa suprugom Betsy Arakawom.

Gene Hackman, Betsy Arakawa Foto: Profimedia

"Ovog tjedna naša je zajednica izgubila velikana, a ja sam izgubio dragog prijatelja Genea Hackmana. Imao sam zadovoljstvo raditi s njim na dva filma – 'Unforgiven' i 'Under Suspicion'. Kao i svi koji su ikad dijelili scenu s njim, naučio sam da je bio velikodušan glumac i čovjek čiji su talenti uzdizali rad svih ostalih", rekao je Freeman.

Morgan Freeman - 6 Foto: Profimedia

Morgan Freeman - 4 Foto: Profimedia

"Gene je uvijek govorio 'Ne razmišljam o nasljeđu. Samo se nadam da će me ljudi pamtiti kao nekoga tko je pokušavao raditi dobar posao.' Mislim da govorim u ime svih kad kažem 'Gene, bit ćeš zapamćen po tome, i po mnogo više.' Počivaj u miru, prijatelju moj", dodao je.

Morgan Freeman pays tribute to Gene Hackman before the #Oscars In Memoriam segment pic.twitter.com/lcQVzfXvvo