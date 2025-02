Preminula glumačka legenda ostavila je neizbrisiv trag u filmskom svijetu, za dvije uloge dobio je i Oscara

Gene Hackman pojavio se u brojnim filmovima, a zasigurno će ostati zapamćen po ulogama u filmovima ''Nepomirljivi'' i ''Francuska veza''.

Dvostruki dobitnik Oscara i pisac Gene Hackman pronađen je mrtav u obiteljskom domu zajedno sa svojom suprugom pijanisticom Betsy Arakawom i njihovim psom, prenosi Mirror.

Više o tome pročitajte OVDJE.

Gene Hackman i Betsy Arakawa - 5 Foto: Profimedia

Gene je rođen 1930. godine. Sa šesnaest godina prijavio se u vojsku nakon što je lagao o svojim godinama. Nakon četiri godine u vojsci, okrenuo se glumi gdje je upoznao Dustina Hoffmana u lokalnom kazalištu, Pasadena Playhouse.

Njegova uloga u brodvejskoj predstavi ''Any Wednesday'' 1964. godine dovela ga je do slave i ubrzo se prijavio za svoj debitantski film "Lilith". Nakon toga se pojavio u filmu ''Bonnie i Clyde'' u kasnim 60-ima, za koji je osvojio svoju prvu nominaciju za Oscara. Samo nekoliko godina kasnije uslijedilo je još jedno priznanje za njegovu ulogu u ''I Never Sang for My Father''.

Gene Hackman Foto: Profimedia

Gene Jackman imao je karijeru koja je trajala više od šest desetljeća, u kojoj je osvojio brojne nagrade, uključujući Oscara za najboljeg glumca 1972. godine za ulogu detektiva Jimmyja Doylea u ''Francuskoj vezi''.

Gene Hackman Foto: Profimedia

Također je osvojio Oscara za najboljeg sporednog glumca u filmu ''Nepomirljivi'', vesternu Clintana Eastwooda. Tada je utjelovio Billyja Daggetta.

Ovog glumca imali smo priliku gledati i u akcijskom trileru ''Državni neprijatelj'' u kojem je utjelovio Edwarda Lylea, bivšeg agenta NSA-e. U filmu je glumio i Will Smith.

Gene Hackman, Will Smith Foto: Profimedia

Tijekom godina osvojio je dvije BAFTA-e, kao i četiri Zlatna globusa, tri nagrade National Board of Review Awards i nagradu Screen Actors Guild. Dobitnik je i brojnih nagrada filmskih kritičara.

O ljubavnoj priči tragično preminulog para pročitajte OVDJE.

1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Ovo je pravo ime srpske favoritkinje za Eurosong koja je surađivala i s našim Gršom!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Celebrity Slavna Tračerica operirana je prije smrti, evo s čime se suočila prije kobnog događaja

Pogledaji ovo Celebrity Tko će pobijediti na Dori? Ovo je stanje na kladionicama prije prvog polufinala!

Pogledaji ovo Celebrity Ovo je drugih osmero srpskih finalista za Euroviziju! Je li među njima pobjednik?

Pogledaji ovo Celebrity Koliko znate o svim pobjednicima Dore? Riješite kviz i javite nam rezultat!

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko će proći u finale? Ovi kandidati nastupaju u prvom polufinalu Dore!

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte tko je došao na otvorenje Dore, svi govore o posebnom gostu!