Gledateljima ispred malih ekrana večeras će se predstaviti dvanaest kandidata, a samo osam najboljih ide u veliku završnicu Dore, koja je u nedjelju, 2. ožujka.

Nekoliko nas sati dijeli do prve polufinalne večeri Dore. Danas će se u Opatiji predstaviti prvih dvanaest kandidata, a u anketi nam recite što mislite o tome tko bi mogao proći u finale.

Matt Shaft – "Welcome to the circus"

Jelena Radan – "Salut"

Nipplepeople – "Znak"

Swingers – "Ful Kul"

Martha May – "Running to the Light"

Lelek – "The Soul of my Soul"

Teenah – "Aurora"

IVXN – "Monopol"

Marko Tolja – "Through the dark"

Magazin – "AaAaA"

Natalli – "Dom si srcu mom"

EoT – "Bye Bye Bye"