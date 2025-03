Imala je san, malo novca i puno hrabrosti – danas je jedno od najtraženijih lica u Hollywoodu!

Meghann Fahy privukla je pažnju kritike i publike ulogama u televizijskim hit-serijama Bijeli lotos i Idealan par, a sada dominira i kinoplatnima. Od 10. travnja gledamo ju u trileru Igre straha.

Lice američke glumice Meghann Fahy sve češće gledamo na našim malim ekranima, no od 10. travnja imat ćemo ga prilike vidjeti i na velikom. Naime, 34-godišnja glumica tumači glavnu ulogu u trileru Igra straha (Drop, 2025.), redatelja Christophera Landona. Riječ je o ulozi Violet, majke i udovice koja se, nakon nekoliko godina, odlučuje na prvi spoj. Ona dolazi u otmjeni restoran i odmah joj lakne kad vidi da je Henry (Brandon Sklenar), s kojim se nalazi, šarmantniji i zgodniji nego što je očekivala. No njihova kemija dolazi na kušnju kada Violet počinje na mobitel dobivati niz anonimnih poruka među kojima i onu da nikome ništa ne govori i slijedi upute ili će zamaskirana osoba koju vidi na kućnim sigurnosnim kamerama ubiti njezinog sina i sestru koja ga čuva. Dakle, Violet mora učiniti točno sve prema uputama ili će svi koje voli umrijeti, a konačna zapovijed je da ubije – Henryja!

Činjenica da je Igra straha već treći njezin film objavljen ove godine, ističe Kinofilm, trend njezine sve veće popularnosti popularnosti temeljene na televizijskim ulogama. Naime, krajem veljače, objavljena je biografska drama Jona Gunna, Nesalomljivi dječak (The Unbreakable Boy, 2025.), u kojoj Fahy glumi Terese LeRette, majke Austina LeRettea, dječaka s autizmom i bolešću krhkih kostiju, a na Sundanceu je krajem siječnja premijerno prikazana drama Rebuilding, u kojoj tumači Ruby, bivšu suprugu glavnog lika Dustyja (Josh O'Connor).

U romantičnoj horor-komediji Your Monster (2024.) mogli smo ju gledati kao Jackie Dennon, poznatu glumicu koja preuzima glavnu ulogu u mjuziklu protagonistice Laure Franco (Melissa Barrera), dok je u političkom trileru U vrtlogu moći (Miss Sloane, 2016.) imala ulogu lojalne suradnice glavne junakinje.

Zapažena je bila i u nezavisnom filmu Burning Bodhi (2015.), emocionalno zahtjevnoj priči o ponovnom okupljanju starih prijatelja koji se nakon smrti školskog kolege Bodhija vraćaju u rodni grad kako bi prisustvovali njegovom pogrebu, a filmski debi ostvarila je nezavisnoj romantičnoj drami Those People (2015.) te odmah pokazala da je itekako sposobna interpretirati složene likove.

Nema sumnje da su dojmljivim interpretacijama filmskih uloga uvelike pridonijele prethodne, televizijske uloge.

U TV seriji debitirala je 2009., u jednoj epizodi serije Tračerica (Gossip Girl, 2007. – 2012.) gdje je, kako sama kaže, bila toliko nervozna da je slučajno slomila petu skupe cipele koju je nosila tijekom snimanja. Ipak, pravi proboj dogodio se ulogom Hannah O’Connor u sapunici One Life to Live (1968. - 2012.), a u seriji Odvažne (The Bold Type, 2017. – 2021.) povjerena joj je jedna od tri glavne uloge, ona Sutton Brady, isprva asistenticom u modnom odjelu ženskog lifestyle magazina "Scarlet", inspiriranog stvarnim časopisom "Cosmopolitan".

