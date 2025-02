Ovo je pravo ime srpske favoritkinje za Eurosong koja je surađivala i s našim Gršom!

Odabrano je svih šesnaest finalista Pesme za Evroviziju, a među njima je i Mimi Mercedez.

Ovog tjedna Srbija bira svoju pjesmu kojom će se predstaviti na Eurosongu u švicarskom Baselu.

Održana je i druga polufinalna večer Pesme za Evroviziju na kojoj je odabrano i drugih osam finalista. Među njima je najveća favoritkinja ove godine – Mimi Mercedez.

Mimi u pohod na Europu želi pjesmom ''Turbo žurka'', a poslušajte je u nastavku.

Tko je Mimi Mercedez?

Rođena prije 32 godine kao Milena Janković, Mimi Mercedez je najpoznatija regionalna reperica, a dosad je objavila pet studijskih albuma. Nekoliko puta nastupala je u Hrvatskoj kad je rasprodala Tvornicu kulture, a surađivala je i s hrvatskim izvođačima poput Grše ("Tokyo Drift").

Njezine pjesme često sadrže eksplicitne reference na kriminal, drogu i seksualnost, a to je izazvalo kritike zbog promoviranja negativnih vrijednosti. Prije nego što se počela baviti glazbom, plesala je u striptiz-baru. U jednoj je emisiji otkrila kako je kao dijete špijunirala Anu Kokić zajedno s prijateljicama jer je bila njezina velika obožavateljica.

Mimi Mercedez - 5 Foto: Instagram

Unatoč tomu Mimi Mercedez svojim izjavama često izaziva kontroverze. Nedavno je u središte pozornosti ponovno došlo njezino gostovanje u podcastu Poster iz 2023., u kojem je poručila da ne može podržati feminizam.

"Kao prvo, ja nikada ne mogu podržati ideologiju koja promovira PODRŽATI SVE ŽENE. To meni ništa ne znači, nema nikakvog smisla i neku dubinu i to", rekla je Mimi Mercedez u podcastu. "Ono što se danas događa jest da mi mnogo toga imamo, ostvarile smo i to, i samo se jaše taj neki talas koji se već desio, brate. I to onda kreće izazivati u ljudima toliku odbojnost zato što se nešto već dogodilo, postoje prava. Znači, većina ljudi živi u velikoj ravnopravnosti i ti tražiš sitnice, brate, da kenjaš o njima. Meni to jednostavno stvara ogroman kontraefekt i puno se trudim da budem protuteža tome."

Iako je to gostovanje od prije dvije godine, na njega je reagiralo Udruženje za osnaživanje i razvoj građanki i građana OsnaŽene, u kojem je izneseno više podataka koji pobijaju tvrdnje Mimi Mercedez.

"Pišem pjesme, imam streamove, a i skromna sam žena. Ne ovisim ni o čemu, ne trebaju mi nikakve pare na ovome svijetu da ih jurim i da mi treba više. Imam apsolutno dovoljno koliko mi treba i meni je luksuz u glavi. Za pristojan život, da si zadovoljan – 1.500 eura je dovoljno mjesečno", rekla je nedavno u emisiji Ispovijest.

Tko je osim Mimi prošao u finale, pogledajte OVDJE.

