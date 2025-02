Tko je srpska favoritkinja za Eurosong? Nekad je plesala u striptiz baru, a pjeva o seksu i kriminalu

Mimi Mercedez jedna od najpoznatijih regionalnih reperica na području regije, a u posljednje vrijeme na vidjelo izlaze njezini stavovi o feminizmu i Branislavu Lečiću.

U istom tjednu kad i Hrvati, svog predstavnika za Eurosong 2025. u Baselu će izabrati i Srbi. Njihov izbor Pesma za Evroviziju nakon promjena datuma održat će se 25., 26. i 28. veljače (dva polufinala i finale), a većina eurovizijskih fanova će se složiti u jednome - glavna favoritkinja je reperica Mimi Mercedez.

Rođena kao Milena Janković prije 32 godine, Mimi Mercedez je najpoznatija regionalna reperica, a dosad je objavila pet studijskih albuma. Više puta nastupala je u Hrvatskoj, rasprodavši Tvornicu kulture, a surađivala je i s hrvatskim izvođačima poput Grše ("Tokyo Drift").

Njezine pjesme često sadrže eksplicitne reference na kriminal, drogu i seksualnost što je izazvalo kritike zbog promoviranja negativnih vrijednosti, a prije nego se počela baviti glazbom, plesala je u striptiz baru. U jednoj emisiji je otkrila kako je kao dijete špijunirala Anu Kokić zajedno s prijateljicama jer je bila njezin veliki fan.

Unatoč tome, Mimi Mercedez svojim izjavama često izaziva kontroverze. Nedavno je u centar pozornosti ponovno došlo njezino gostovanje u podcastu Poster iz 2023., u kojem je poručila da ne može podržati feminizam.

"Kao prvo, ja nikada ne mogu podržati ideologiju koja promovira PODRŽATI SVE ŽENE. To meni ništa ne znači, nema nikakvog smisla i neku dubinu i to", rekla je Mimi Mercedez u podcastu. "Ono što se danas događa jest da smo mi mnogo toga imamo, ostvarile smo, i to, i samo se jaše taj neki talas koji se već desio, brate. I to onda kreće izazivati u ljudima toliku odbojnost zato što se nešto već dogodilo, postoje prava. Znači, većina ljudi živi u velikoj ravnopravnosti i ti tražiš sitnice, brate, da kenjaš o njima. Meni to jednostavno stvara ogroman kontraefekt i puno se trudim da budem protuteža tome."

Iako je ovo gostovanje od prije dvije godine, na njega je reagiralo Udruženje za osnaživanje i razvoj građanki i građana OsnaŽene, u kojem je izneseno više podataka koje je pobilo tvrdnje Mimi Mercedez.

📢 Da li je rodna ravnopravnost zaista postignuta?



Mimi Mercedez je u podkastu Poster izjavila da se „samo jaše talas koji se već desio“ i da se sada „kenja o sitnicama“. Ali da li je zaista tako? 📉📊 pic.twitter.com/0FPebkg4mM — OsnaŽene (@osnazzene) February 17, 2025

U istom podcastu, ali jednoj drugoj epizodi, Mimi Mercedez je stala u obranu Branislava Lečića, izjavivši da je otkaz njemu "pravi fašizam" te da je bespotrebno otkazan. Isto tako, na društvenim mrežama brojni pratitelji ju optužuju kako briše komentare u kojima je se proziva zbog nepodržavanja prosvjeda koji već tri mjeseca paraliziraju Srbiju.

📢 Šta je zaista nepravda?



Mimi Mercedez je u podkastu Poster izjavila da je otkaz Branislavu Lečiću „pravi fašizam“ jer je „cancel-ovan“ bez suđenja. Ali da li je to zaista slučaj? 📉⚖️ pic.twitter.com/GDDj3lG3QY — OsnaŽene (@osnazzene) February 18, 2025

Mimi Mercedez će nastupati u drugom polufinalu u srijedu 26. veljače, a njezina "Turbo žurka" trenutno ima preko 951 tisuću pregleda.

