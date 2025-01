''Nju šaljite!'' Ovo su favoriti Srbije za Eurosong 2025., što kažete?

U istom tjednu kada i Dora, u Srbiji će se održati Pesma za Euroviziju, a tri izvođača su se pregledima zasad izdvojila.

Isti tjedan kada će Hrvatska izabrati svojeg predstavnika na Eurosongu putem Dore, svojeg natjecatelja za Basel izabrat će i Srbija. Srpski izbor Pesma za Evroviziju održat će se 25. i 27. veljače te 1. ožujka u RTS-ovu studiju na Košutnjaku, a specijalna komisija izabrala je čak 30 pjesama za natjecanje.

Obožavatelji Eurosonga kao svoje favorite najviše ističu tri izvođača, točnije dvije pjevačice i jedan sastav, prikupivši zajedno gotovo 300 tisuća pregleda.

Uvjerljivo najviše ima Mimi Mercedez s pjesmom "Turbo žurka" (oko 146 tisuće pregleda). Rođena kao Milena Janković prije 32 godine, Mimi Mercedez je najpoznatija regionalna reperica, a dosad je objavila pet studijskih albuma. Više puta nastupala je u Hrvatskoj, rasprodavši Tvornicu kulture, a surađivala je i s hrvatskim izvođačima poput Grše ("Tokyo Drift").

Njezine pjesme često sadrže eksplicitne reference na kriminal, drogu i seksualnost što je izazvalo kritike zbog promoviranja negativnih vrijednost, a jednom je otkriveno kako je kao dijete špijunirala Anu Kokić zajedno s prijateljicama.

"Samo da nastup bude brutalan i to je to", "Od svega što sam čuo, na prvu. Ova pjesma je uvjedljivo najbolja!", "Mimi pokidala, nek se samo pjesma jos malo doradi da bude energičnija pri kraju, nek sve puca od efekata, boja, vatre. Mimi pokazi Europi kako se to radi ne sumnjamo u tebe", "Hajde Srbija, nju šaljite na Eurosong!", "Ako ovo ne pošaljemo na Euroviziju, nismo ništa uradili", pišu komentatori na YouTubeu.

Veliku popularnost u Hrvatskoj među mlađom populacijom uživa i Tamara Popović, koja nastupa pod imenom tam. Glazbenu karijeru započela je 2019. godine pjesmom "Kako treba", a dosad je objavila jedan EP i više singlova. Njezin stil karakterizira spoj popa i elektronske glazbe, a prepoznata je po emotivnim tekstovima i autentičnom izrazu. Često surađuje s drugim izvođačima, a među njima su i naši pocket palma, Nika Turković i Miach.

Na Pesmi za Evroviziji će izvesti pjesmu "Durum Durum", koja trenutačno ima više od 76 tisuća pregleda.

"Ako uživo bude dobra, ima velike šanse za pobjedu!", "Srbija, ovo je TA pjesma", "Ova pjesma je vatra", "Tam, spasi nas", "Mogu već reći da je ovo banger", "Idemooooooo", "Kidalicaaaa, nije me razočarala", samo je dio komentara oduševljenih fanova.

Kolektiv drag kraljica Harem Girls treći je favorit Pesme za Evroviziju, i to s pjesmom "Aladin" (75 tisuća pregleda), čije suautorstvo potpisuje Sanja Vučić iz grupe Hurricane. Ovu skupinu čini pet drag kraljica - Titta Foureira, Lefkada Tsunami, Lady Siren, Lola Love i Nina Lee te novopridošla članica Nastasja Filipovna, a osnovana je prije dvije godine. Za sebe kažu da im je cilj približiti publici drag kao umjetničku disciplinu koja spaja vizualne, glazbene, koreografske i glumačke elemente. Za njih je drag spoj više umjetnosti i talenata, a nastupom na pozornici PZE-a žele ga učiniti prepoznatljivijim i prihvaćenijim u Srbiji.

"Godinama se silni afirmirani izvođači trude da naprave dobar miks etno i modernog zvuka, a onda dođe grupa drag kraljica i oduva sve na keca", "Ne mogu vjerovati, ali - OVO JE NAJBOLJI IZBOR", "Baš su mi cool, Srbija pomiče granice", "Jedva čekam da čujem uživo i ako bude neki bombastični scenski nastup", "Pravoslavna Srbija na aparatima", "Komšije realno, ovo vam je najjača pjesma", "Teško mi je priznati, ali ovo KIDA! U autu mi trešti cijeli dan!", oduševljeni su pratitelji.

S njima će nastupati i kći Dragana Kojića Kebe, Nataša Kojić, a njezinih ranijih pjesama prisjetiti se možete OVDJE.

