Od bijelog dima do velikog ekrana: 5 filmova o izboru pape

Konklava, razgovori među kardinalima, strah od odgovornosti i unutarnje borbe – sve su to teme koje su redatelji pretvorili u nezaboravne filmske priče. Donosimo pregled filmova koji približavaju svijet iza zatvorenih vrata Sikstinske kapele…

Smrt pape Franje označila je kraj jedne ere za Katoličku Crkvu te ostavila vjernike diljem svijeta u dubokoj žalosti. Jučer je u Vatikanu održana njegova sahrana, a sada slijedi konklava – stoljetna procedura izbora novog pape. U ovim trenucima sve su oči svijeta uprte u Vatikan, gdje se kardinali iz svih krajeva okupljaju kako bi kroz molitvu i glasovanje izabrali novog poglavara Katoličke Crkve, piše Kinofilm.

Rijetko se svijet ujedini u tako napetom iščekivanju kao u trenucima izbora novog pape. Upravo spoj duboke duhovnosti, drevne tradicije i tihe drame koja se odvija iza zatvorenih vrata konklave tijekom desetljeća inspirirao je brojne filmske autore. U povijesti kinematografije snimljeno je nekoliko zapaženih filmova koji se bave intrigama i svečanošću papinske konklave, nastojeći publici približiti tajnovit postupak izbora novog pape iza zatvorenih vrata Vatikana. U nastavku ovog teksta predstavljamo pet filmova koji na različite načine – od povijesne drame do suvremenog trilera – prikazuju izbor novog pape. Kroz tu filmsku prizmu možemo doživjeti ozračje i veličanstvenost trenutka kada se iznad Sikstinske kapele pojavi bijeli dim, kao znak da je izabran novi Petrov nasljednik.

Konklava (Conclave, 2024.)

PR Foto: PR

Iako je riječ o fikciji, ovaj film daje jasnu sliku kako izgleda izbor pape. Riječ je adaptaciji istoimenog bestselera Roberta Harrisa, a ovaj je politički triler na velika platna prenio redatelj Edward Berger.

U Konklavi je riječ o događajima u Vatikanu nakon iznenadne smrti pape. Naime, tad se u Svetoj Stolici okupljaju članovi Kardinalskog zbora kako bi, izolirani od vanjskog svijeta, prateći stoljetnu proceduru, u Sikstinskoj kapeli izabrali novog papu. U filmu, sam postupak provodi kardinal Lawrence (Ralph Fiennes), a za titulu poglavara katoličke crkve konkuriraju kardinali Bellini (Stanley Tucci), Trembley (John Lithgow), Tedesco (Sergio Castellitto) i Adeyemi (Lucian Msamati), koji bi mogao postati prvi afrički papa u povijesti. Svatko od njih krije vlastite ambicije, ali i tajne koje bi im mogle uništiti šanse za izbor. U glumačkoj ekipi je i Isabella Rossellini koja tumači lik sestre Agnes, časne sestre zadužene za vođenje Casa Santa Marta, rezidencije u kojoj su kardinali smješteni tijekom konklave.

Nakon smrti pape Franje, Konklava se vratila u kina, najbolje preporuke za gledanje dala je Američka filmska akademija koja je film nominirala u čak osam kategorija nagrade Oscar, a pozlaćenog kipića na kraju je odnio tek scenarist Peter Straughan (za najbolji adaptirani scenarij).

Dvojica papa (The Two Popes, 2019.)

PR Foto: PR

Iako se ne bavi samom konklavom, film Dvojica papa donosi intiman pogled na razmišljanja dvojice papa – odlazećeg Benedikta XVI. i budućeg pape Franje – neposredno prije povijesne abdikacije i promjene u Katoličkoj crkvi. Film je režirao brazilski redatelj Fernando Meirelles, poznat po hitu Božji grad (Cidade de Deus / City of God, 2002.), dok scenarij potpisuje Anthony McCarten, koji se specijalizirao za biografske priče (Teorija svega /The Theory of Everything, 2014,; Bohemian Rhapsody, 2018.). U glavnim ulogama odlični su Anthony Hopkins kao papa Benedikt XVI. i Jonathan Pryce kao kardinal Jorge Mario Bergoglio, budući papa Franjo. Radnja prati njihove privatne razgovore uoči Benediktove abdikacije, otkrivajući njihove ideološke razlike, sumnje i osobne borbe. Film je oduševio i kritiku i publiku, a bio je nominiran za tri Oscara – u kategorijama najboljeg glumca (Pryce), najboljeg sporednog glumca (Hopkins) i najboljeg adaptiranog scenarija. Pohvale se posebno odnose na dijaloge i suptilne, emotivne glumačke interpretacije koje su publici približile likove izvan formalnog okvira crkvene hijerarhije.

