Pjevač Parnog valjka je postao otac, djevojčica je dobio jedinstveno ime!

Igor Drvenkar i njegova partnerica Nora u subotu su postali roditelji djevojčice Lire.

Glavni pjevač grupe Parni valjak Igor Drvenkar na najljepši način je otvorio 2026. godinu.

Njegova partnerica Nora u subotu 3. siječnja rodila je djevojčicu koju su nazvali Lira, a na Instagramu su podijelili kratki video i fotografiju s novim članom njihove obitelji.

"Dobrodošla mala dušo. Lira - 3.1.2026.", napisali su u zajedničkoj objavi na Instagramu.

Igor i Nora svoj privatni život drže podalje od očiju javnosti, a on je u travnju 2025. godine na društvenim mrežama podijelio njihovu zajedničku fotografiju.

Glazbenik je jednom prilikom za naš IN magazin otkrio pokoji detalj o svojoj djevojci, inače Splićanki, te je otkrio čime ga je očarala.

"Sa svojom osobnošću prije svega, strašću, karakterom kao i sve. Bitan je taj klik i mi smo kliknuli kao ljudi i lijepo mi je s tom osobom i to je najbitnije'', rekao je za IN magazin.

