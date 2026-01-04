Trenutak je mogao završiti neugodno, ali supruga milijardera se izvukla bez greške

Lauren Sanchez nalazi se sa suprugom Jeffom Bezosom i njegovim društvom na krstarenju Karibima, gdje je umalo doživjela nezgodu s kupaćim kostimom.

Lauren Sanchez i Jeff Bezos novogodišnje su dane proveli u luksuznom stilu na karipskom otoku St. Barts, gdje su u društvu slavnih prijatelja uživali na impresivnoj superjahti vrijednoj oko 500 milijuna dolara.

Novopečena supruga jednog od najbogatijih ljudi na svijetu ponovno je privukla pažnju javnosti, ovaj put odvažnim modnim izdanjem koje je zamalo rezultiralo modnom nezgodom.

Galerija 27 27 27 27 27

Lauren Sanchez Bezos - 5 Foto: Profimedia

Lauren Sanchez Bezos - 3 Foto: Profimedia

Lauren Sanchez Bezos - 4 Foto: Profimedia

Sanchez je tijekom zalaska sunca nosila minijaturni gornji dio bikinija sa zebrinim uzorkom, koji je istaknuo njezin dekolte, uz bijeli sarong i pripadajući donji dio kupaćeg kostima. Upravo se gornji dio bikinija pokazao kritičnim jer joj je u jednom trenutku umalo ostala bez istog.

Ležerni ljetni izgled upotpunila je kosom svezanom u visoki rep i crnim sunčanim naočalama, a u jednom je trenutku viđena kako na jahti tipka po mobitelu.

Lauren Sanchez Bezos - 4 Foto: Profimedia

Lauren Sanchez - 7 Foto: Afp

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 4 Foto: Afp

Pogledaji ovo Zanimljivosti Jeste li čuli za "Kradem bakar"? Internet ne prestaje pjevati stihove ovog bizarnog hita

Par je na jahti ugostio i niz poznatih lica, među kojima su se našli osnivač OpenAI-ja Sam Altman te holivudska zvijezda Leonardo DiCaprio sa svojom djevojkom, manekenkom Vittorijom Ceretti. Otkako su stigli na St. Barts, Lauren i Jeff ne skrivaju da uživaju u opuštanju i zabavi uoči početka 2026. godine.

Jeff Bezos i Lauren Sanchez na Cresu Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 7 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Jeff Bezos i Lauren Sanchez - 3 Foto: Sanjin Strukic/Pixsell

Ovo su prvi božićno-novogodišnji praznici koje Lauren Sanchez i Jeff Bezos slave kao bračni par, nakon što su se prošlog ljeta vjenčali na raskošnoj ceremoniji u Veneciji. Vjenčanje vrijedno, prema procjenama, oko 20 milijuna dolara okupilo je brojne svjetske zvijezde, a slavlje se protegnulo na nekoliko dana uz luksuzne zabave, glazbene nastupe i glamurozne modne kombinacije.

Što je par dao svojim gostima nakon vjenčanja, otkrijte OVDJE.

Što se sve jelo na vjenčanju 2025. godine, saznajte OVDJE.

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Znate li da Melania Trump ima brata? Godinama je bio obiteljska tajna

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Poznate face zabundale se za izlazak na špicu prve subote u novoj godini, evo tko je sve snimljen!

Pogledaji ovo Celebrity Pjevačica slavnog benda u suzama nakon šokantne dijagnoze svojih kćeri: "Bez terapije će umrijeti"

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte prizore koje Bojana Gregorić Vejzović bilježi iz tropskog raja!