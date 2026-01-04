Pogledajte prizore koje Bojana Gregorić Vejzović bilježi iz tropskog raja!

Tijekom svog boravka u Tajlandu, Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović posjetili su Phang Nga Bay.

Glumački par Bojana Gregorić Vejzović i Enes Vejzović s djecom su dočekali Novu godinu u dalekom Tajlandu, a put su iskoristili i za posjet jednom od najljepših zaljeva Tajlanda – Phang Nga Bay.

Naša glumica s putovanja je podijelila niz fotografija koje su odmah privukle pažnju pratitelja, a prizori netaknute prirode ostavljaju bez daha.

Poznati zaljev, smješten između otoka Phuketa i kopna, prepoznatljiv je po impresivnim vapnenačkim stijenama koje izranjaju iz tirkiznog mora, skrivenim špiljama i mirnim lagunama. Upravo ondje Bojana i Enes s djecom su uživali u opuštenim šetnjama, vožnji čamcem i istraživanju prirodnih ljepota koje ovo mjesto čine jednom od najpoznatijih svjetskih destinacija.

"Ne treba opis", napisala je Bojana u opisu galerije na Instagramu.

Phang Nga Bay poznat je i filmskoj publici. Naime, ondje su snimani legendarni filmovi o Jamesu Bondu, "Čovjek sa zlatnim pištoljem" i "Sutra nikad ne umire", što ovom zaljevu daje dodatnu dozu glamura i filmske čarolije. Fotografije koje su objavili pokazuju kako su supružnici istinski uživali u egzotičnom okruženju, daleko od gradske vreve.

Putovanje u Tajland očito je bilo savršen način za početak nove godine u znaku odmora, prirode i nezaboravnih doživljaja na lokacijama koje su obilježile i povijest svjetske kinematografije.

