Svima nam je obilježio djetinjstvo, a danas izgleda potpuno drukčije i živi povučeno

Kristijan Ugrina viđen je na premijeri filma "Božji gnjev", u kojem tumači ulogu Loleka, a već više od četiri desetljeća vjeran je svojoj kazališnoj kući ZKM.

U utorak navečer održana je premijera ratne drame "Božji gnjev", koja je okupila velik broj zainteresiranih gledatelja. Prvom prikazivanju filma redatelja Kristijana Novaka prisustvovao je i glumac Kristijan Ugrina, koji tumači ulogu Loleka.

Osim u ratnoj drami "Božji gnjev", glumca i voditelja s karijerom dugom tri desetljeća često možemo gledati u predstavama kazališta ZKM, gdje je prisutan još od 1982. godine. Osim u matičnoj kazališnoj kući, glumio je i u brojnim drugim kazalištima u Hrvatskoj i inozemstvu, u filmovima i televizijskim serijama, a mnogim generacijama poznat je kao voditelj showa "Hugo", koji je obilježio djetinjstva mnogih.

Iako posljednjih nekoliko godina nije medijski eksponiran kao nekad, Ugrina je prije 13 mjeseci bio u središtu pozornosti nakon što je otkriveno kako je godinama bio u financijskim problemima zbog otplaćivanja tuđeg kredita. Nakon javnog apela Anđelke Mustapić, ljudi su počeli uplaćivati novčanu pomoć te u vrlo kratkom roku skupili dovoljno da Ugrina otplati kredit.

Kako je cijela situacija započela, možete se prisjetiti OVDJE.

"Prvi put kad me gospođa Anđelka nazvala, rekoh ajde ono više, zašto stvarno da trpim to sam ako bi zbilja netko želio mi pomoć. I onda je ona sve to sama izorganizirala i taj račun, i ovo i ono i, mislio sam, možda se nešto skupi, ali ovo da će se to u manje od 24 sata sav kompletan iznos skupit', to stvarno nisam mogao ni sanjati", priznao je jednom prilikom za IN magazin Ugrina koji je za otplatu morao potražiti dodatne poslove kao građevinar i dostavljač.

Bivši voditelj bio je poznat i po braku s diplomiranom glumicom Ksenijom Marinković s kojom je dobio sina Kostu Kaija i kćer Koranu, a od koje se razveo 2005. godine jer je započeo vezu s osam godina mlađom frizerkom Tamarom Pundom, s kojom danas ima kćer Marijetu.

Više o braku Kristijana Ugrine i Tamare Punde pročitajte OVDJE.

