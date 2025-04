Naš zgodni glumac o ritualima higijene u Survivoru: ''Ne možeš vjerovati koliko to postane normalno!''

Marko Braić, kojega trenutačno gledamo u Survivoru, na društvenim mrežama pričao je o svom iskustvu u nesvakidašnjim uvjetima života.

Domaćeg glumca Marka Braića ove sezone gledamo u velikoj avanturi ''Survivor''. Na društvenim mrežama sada je progovorio o svom iskustvu u nesvakidašnjim uvjetima života te je odgovarao na pitanja pratitelja.

Zanimalo ih je koja nagrada mu je bila omiljena, a bez oklijevanja je priznao da je riječ o - pizzi.

''Priželjkivao sam je od samog početka i morali smo jednostavno osvojiti tu nagradu. Na kraju sam osvojio dva boda na tom poligonu i pizza nije mogla biti slađa'', objasnio je.

Marko je zatim priznao i koji poligon mu je bio najteži.

''Najteži mi je bio onaj, ako se sjećate, s polijevanjem loptica na bačvama. Nemam pojma što je bilo na tom poligonu, ali nama su noge svima otpale, a najdraži mu je bio poligon u kojem smo se natjecali za palačinke, iako ga nismo osvojili. Sadržaj tog poligona je bio fantastičan, od kopanja po pijesku, gađanja da dobijemo šifru, otvaranje vrata... Bilo je toliko raznih elemenata koji su me oduševili'', ispričao je.

Korisnike društvenih mreža zanimalo je i kako bi sebe Marko opisao u tri riječi.

''Staložen, tolerantan i možda nešto kao osobina koja nije utjecala na druge, već da ja budem najbolji - inatlija'', otkrio je.

Sve je zanimalo i kako natjecatelji održavaju higijenu, a Marko je odgovorio i na to pitanje.

''Ti rituali su izgledali zanimljivo. Svako jutro bih se umivao u moru, pijeskom bih si oprao pazuhe i intimne dijelove, pa malo i tijelo... To je zapravo to. Nosiš iste gaće cijelo vrijeme, čarape... Imali smo pet pari gaća i pet pari čarapa, vrlo brzo su mi ostale samo jedne. To je bilo to, ali ne možeš uopće vjerovati koliko je nama to sve postalo normalno. I ne žudiš ni za čime, barem ja nisam'', rekao je.

Na Instagramu je objasnio i što mu je najteže palo u Survivoru.

''Tamo sam shvatio da sam tip ljudi koji bježe od problema ili od koji koji me zamaraju, a tamo se to nije moglo, ovisiš o tom ljudima. To mi je zapravo bilo najteže - naučiti se suočiti s problemima'', otkrio je.

