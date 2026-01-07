Ovo je ljepotica koja će predstavljati Hrvatsku na još jednom svjetskom izboru ljepote!

Hrvatsku ove godine s ponosom predstavlja još jedna iznimna mlada žena – Ema Helena Vičar, nova Miss Hrvatske, koja će na proljeće otputovati na prestižni 73. Miss World festival, najstariji i najutjecajniji svjetski izbor ljepote. Taj globalni događaj okupit će natjecateljice iz više od 140 zemalja svijeta pod motom "Beauty with a Purpose", odnosno "Ljepota s razlogom".

Iako su Miss World i Miss Universe najpoznatiji svjetski izbori ljepote, njihova se tradicija, svrha i način natjecanja bitno razlikuju. Miss World, osnovan 1951. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu, najstariji je izbor ljepote na svijetu i posljednjih deset godina snažno je usmjeren prema tradicionalnim vrijednostima, humanitarnom radu i društvenom utjecaju. Pod motom "Beauty with a Purpose" – "Ljepota s razlogom", naglasak je na projektima koji pomažu zajednici, dok se kategorije poput kupaćih kostima više ne koriste.

Umjesto toga Miss World uključuje Talent, Top Model, Sport, Intervju, Head-to-Head Challenge i Multimediju, s najvećim fokusom na osobnost, karakter, humanitarnu viziju i doprinos društvu. S druge strane, Miss Universe, osnovan 1952. godine u SAD-u, ostao je natjecanje s naglašenim scenskim spektaklom, glamuroznim nastupima i snažnim PR-om. U njegovu su formatu ključne kategorije intervju, prezentacija u kupaćem kostimu i večernja haljina, uz nacionalni kostim i veliku pozornost usmjerenu na samopouzdanje, komunikacijske vještine i medijsku prisutnost natjecateljica.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 4 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Franka Batelić pokazala obiteljske trenutke u ovoj pravoj zimskoj idili!

''Dok Miss World slavi tradiciju i cjelovitost djevojaka s naglaskom na ljepotu sa svrhom u humanitarnim projektima, Miss Universe nagrađuje snažan javni nastup, osnaživanje žena te rad na društvenim kampanjama diljem svijeta'', objasnila je poduzetnica Ivana Delač.

Ema Helena Vičar je mlada, obrazovana, ambiciozna djevojka spremna za svjetsku pozornicu. Titulu Miss Hrvatske osvojila je u posebnoj, jubilarnoj godini pri obilježavanju 30. obljetnice izbora Miss Hrvatske, najstarijeg i najdugovječnijeg licenciranog izbora ljepote u Hrvatskoj. Od 1992. godine Miss Hrvatske nositelj je službene svjetske licence Miss World limited te je, uz Miss Universe, jedini izbor u Hrvatskoj čija pobjednica odlazi na neko svjetsko natjecanje. Ema Helena, 23-godišnjakinja iz Zagreba, trenutačno živi u Monaku, gdje pohađa master studij Luxury Brand Management na International University of Monaco. Diplomirala je međunarodno poslovanje na međunarodnom Sveučilištu Libertas , a završila je i poslovnu školu Experta, smjer odnosi s javnošću i digitalni marketing.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 3 Foto: PR

''Osnovala sam vlastiti modni brend vintage krzna koji objedinjuje estetiku, održivost i poduzetništvo. Aktivno sudjelujem u projektima društvene odgovornosti kroz poduzetnički i volonterski klub. Redovito vježbam, treniram pilates i cheerleading, a godinama sam se bavila plesom i gimnastikom. Moja misija je inspirirati mlade žene da vjeruju u sebe, ulažu u znanje i ostanu autentične unatoč pritiscima modernog društva'', rekla je Ema Helena.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Leži na milijunima, a tek joj je 14 godina: Priča o djetetu globalnih ikona koje gradi svoj identitet!

''Sustav odabira Miss Hrvatske temelji se na šest važnih kategorija: Intervju, Sport, Talent, Top Model, Head-to-Head i Multimedija. Pobjednice svake kategorije, njih pet, automatski ulaze u TOP 8, a preostala mjesta popunjavaju se prema ukupnim bodovima i odluci stručnog žirija'', objasnila je Iva Loparić Kontek, vlasnica licence Miss Hrvatske za Miss Svijeta. Ema Helena Vičar oduševila je u svim kategorijama; znanjem, prezentacijom, fizičkom pripremljenošću, komunikacijskim vještinama i modernim pristupom društvenoj odgovornosti. Njezina svestranost bila je ključan faktor u osvajanju titule Miss Hrvatske na jubilarnom 30. izdanju ovoga prestižnog natjecanja.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 5 Foto: PR

Osnovan 1951. godine u Ujedinjenom Kraljevstvu od strane Erica Morleya, danas pod vodstvom Julie Morley, izbor Miss World okuplja predstavnice iz više od 140 zemalja svijeta. Posebna vrijednost ovog natjecanja je humanitarni koncept "Beauty with a Purpose", tj. "Ljepota s razlogom". Kroz ovaj projekt natjecateljice diljem svijeta razvijaju i provode inicijative za pomoć zajednici, edukaciju djece, podršku marginaliziranim skupinama i rješavanje društvenih izazova. Upravo to čini Miss World više od izbora ljepote jer to je globalna platforma za žene koje žele mijenjati svijet.

Pogledaji ovo Celebrity Slavlje u Livakovićevu domu: Lijepa supruga našeg reprezentativca sve je otkrila fotkama

Hrvatska je tijekom povijesti ostvarila impresivne rezultate na svjetskoj pozornici: Fani Čapalija, Branka Bebić i Anica Martinović obilježile su zlatno doba devedesetih s titulama Miss Europe. Ivana Petković i Josipa Kusić ušle su u Top 10. Tea Mlinarić osvojila je 3. mjesto u kategoriji Top Model na Miss World 2017. u Kini i plasirala se u Top 30, kao i Antonija Gogić. Lucija Begić ušla je u Top 40 na 71. Miss World festivalu u Indiji te je osvojila i titulu Miss World Sport, što je čini najuspješnijom hrvatskom misicom proteklog desetljeća.

Miss Hrvatske Ema Helena Vičar - 1 Foto: PR

Danas Hrvatska s velikim ponosom i očekivanjima gleda prema Emi Heleni Vičar, mladoj ženi koja utjelovljuje ljepotu, znanje, humanost i modernu viziju, odnosno sve ono što današnja Miss World traži i cijeni. Svojom karizmom, ambicijom, obrazovanjem i autentičnošću već je osvojila Hrvatsku, a na proljeće će sve to imati priliku pokazati i cijelom svijetu.

Hrvatska zaista ima još jednu prelijepu Miss, koju će svijet uskoro imati priliku i upoznati.

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Seks-bomba 21. stoljeća osvanula na naslovnici kao od majke rođena!

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Fotke od 25 milijuna lajkova! Rihanna se poigrala prpošnim pozama u donjem rublju