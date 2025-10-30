Nakon dugo vremena plavuša odnijela lentu za Miss Hrvatske!

Sinoć je u Zagrebu izabrana nova Miss Hrvatske. Tom prilikom na istom su se mjestu okupile i mnoge bivše misice. Među njima i ona najuspješnija – Anica Kovač, nekad prva pratilja Miss svijeta. Pitali smo i nju, ali i druge, što sve mora imati misica da se istakne na svjetskom izboru.

Ovo je nova Miss Hrvatske, dvadesettrogodišnja Zagrepčanka Ema Helena Vičar.

''Još uvijek sam pod dojmom, osjećaj je fenomenalan i stvarno sam uzbuđena zbog svega što slijedi.''

Ema Helena okrunjena je kao 30. Miss Hrvatske, a svi se dobro sjećamo 1995., kad je lentu ponijela Anica, tada Martinović, danas Kovač.

''Prošlo je već 30 godina i ja sam ponosno išla zbog svoje zemlje Hrvatske jer je tada završio rat i možda se taj moj ponos još više osjetio'', govori Anica Kovač.

A što sve mora imati misica?

''Nemojmo se zavaravati, lijepo je da je ona pametna, mudra, da hoće spasiti svijet, ali ona mora biti lijepa'', kaže Tihana Harapin Zalepugin.

''Kad uđe u prostoriju da se svi za njom okrenu, mora biti elokventna, samopouzdana, mora biti lijepa'', govori Ivana Delač.

''Energija kojom zrači, karizma… Kad su svi došli na scenu – je li to to, ili je onako, ''aha, ima dobro ovo, ono'' – čim počneš analizirati, onda to nije to'', dodaje Tihana.

''Mislim da treba uvijek biti svoj, prirodan. Danas je to teško – prirodnost znači i priroda karaktera. Tako i ja odgajam njih da budu lijepe, pametne, poštene i da znaju odakle dolaze'', govori Anica Kovač.

Anica Kovač na ovaj je izbor stigla u društvu kćeri Viktorije i Leticije, a gdje su misice, tu je i Sandi. On je devedesetih bio u braku s Brankom Bebić.

''Tako se to poklopilo da sam bio u braku s misicom i da je to u ono vrijeme bilo jako medijski eksponirano, ali to je daleka, prošla faza mog života'', kaže Sandi Cenov.

''Čovjek si mora te neke dječačke snove ostvariti da bi sad bio stabilan suprug i otac, a mislim da jesam.''

Nova Miss Hrvatske je plavuša, a njih nismo imali mnogo u prošlosti.

''Prolazile su kod nas najčešće brinete – 90 posto Miss Universe i Miss Hrvatske su brinete – tako da mislim da je došao red i na plavuše'', govori Ivana Delač.

''Dosad smo imale samo brinete i sve smo iz Hercegovine, hvala Bogu – ali dobro!'' kaže Miss Ema Helena.

''Vidjet ćemo kako će to proći, ali ja sam sretna što je napokon jedna plavuša.''

Osim boje kose, još je aduta kojima se kandidatkinja može istaknuti.

''Definitivno je visina dosta bitna jer se ona među sto djevojaka mora istaknuti, a tu je ključna visina – ali ni u kom slučaju nije presudna.''

Nije više presudna samo ljepota, djevojke se i za domaći i za svjetski izbor moraju dobro pripremiti.

''Kad je bilo doba Anice, Branke Bebić i Vanje Rupene, nije bilo natjecanja u kategorijama. Ove djevojke prolaze natjecanja, bore se da uđu u top 8 u sportu, multimediji i talentu.''

Koji svoj adut nova misica vidi kao najjači za svjetski izbor?

''Mislim da mi je najveća prednost znanje engleskog jezika, s obzirom na to da studiram u Monaku. Naravno, sve ostalo se može još malo usavršiti.''

Ema Helena predstavljat će Hrvatsku na izboru za Miss svijeta na proljeće, a mi joj želimo da se s lentom i krunom vrati u domovinu.

