Ovakvu je ne viđamo često! Severina pokazala što se događalo uoči koncerta

Uoči koncerata u zagrebačkoj Areni, Severina je kroz galeriju fotografija pokazala kako je izgledala atmosfera u njezinom taboru uoči koncerta u splitskim Gripama.

Velikim koncertom pred prepunim splitskim Gripama, Severina je započela dvoransku turneju "Ja smo pjevam" u sklopu koje će 7. i 8. studenog nastupati u zagrebačkoj Areni. Ulaznica za prvi koncert više nema, a za drugi koncert mogu se nabaviti samo one u parteru.

Ukoliko je suditi prema splitskoj večeri, sve koji idu u Arenu Zagreb očekuje sjajan višesatni spektakl, iza kojeg osim Severine stoji još 50-ak ljudi.

Idete li na koncert Severine u Zagrebu? Da, već imam kartu!

Još se premišljam

Ne, imam karte za Thompsona Da, već imam kartu!

Još se premišljam

Ne, imam karte za Thompsona Ukupno glasova:

Severina Foto: PR

Severina Foto: PR

Severina na Gripama - 5 Foto: PR

Na svojem Instagramu naša glazbena zvijezda je objavila galeriju od 20 fotografija na kojima je prikazana atmosfera prije, ali i poslije koncerta.

Galerija 25 25 25 25 25

Severina na Gripama - 4 Foto: PR

Severina na Gripama - 1 Foto: PR

Severina na Gripama - 3 Foto: PR

Pogledaji ovo Celebrity Nema predaha, mladi Hrvat najavio novi spektakl u Beogradu!

Tako je prikazano kako se zabavlja s glazbenicima koji je prate, kako njezina makeup umjetnica završava sa šminkanjem prije dolaska na pozornicu, ulaz u dvoranu pred publiku i opuštanje nakon odrađenog zadatka. Naravno, u galeriji se pronašlo i nekoliko fotografija snimljenih tijekom koncerta na kojima se vidi koliko se sjajno zabavila publika.

"Mali dio moje koncertne posade od 50+ ljudi. Hvala im", napisala je Severina, koja na svakom koncertu zasebno predstavi svoje prateće pjevačice i glazbenike.

Ipak, jedna osoba nije mogla biti prisutna, a u pitanju je njezin menadžer Tomica Petrović. Više pročitajte OVDJE.

Seve je kroz suze priznala što joj je sin Aleksandar priznao. Više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame

Pogledaji ovo Celebrity Kakva divna vijest! Zaručio se par koji se upoznao u MasterChefu